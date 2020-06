El dirigente político Enrique Ochoa Antich defendió nuevamente este miércoles el voto como herramienta para vencer al oficialismo, al tiempo de criticar el abstencionismo.

«Cuando usted se abstiene, le quita un voto a quien puede ganarle al gobierno (si, como tantas veces, votamos todos). Por tanto, esa resta es una suma en la cuenta del gobierno. Ergo, quien se abstiene, vota por el gobierno», indicó Ochoa Antich en Twitter.

Por otro desestimó que el TSJ/ANC «se inmiscuya en la vida interna de los partidos, pero sus cúpulas no pueden, sin consultar a sus bases, confiscar sus tarjetas y dejar huérfanos a los militantes que mayoritariamente quieren votar. Es su derecho».

Por último dijo que pese a que se ha opuesto siempre a las sanciones, considera que estas no crearon la crisis del país.

«Firmé la carta a Obama. Las sanciones agravan pero no crean la crisis. La crisis se inició con la caída de la producción agrícola e industrial en 2007, luego de las estatizaciones y ocho años antes de las sanciones», escribió.

— Enrique Ochoa Antich (@eochoa_antich) June 17, 2020