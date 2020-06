El abogado de DDHH, Rafael Narvaez, aseguró este jueves que una vez más los tribunales militares invaden la competencia del MP al pretender procesar a Eva Leal, quien fue detenida el martes por una funcionaria de la GNB.

«Nuevamente los tribunales militares invaden la competencia del Ministerio Público y el Poder Judicial al pretender procesar penalmente a la abogada Eva Leal, quien fue víctima de torturas, tratos crueles e inhumanos y abuso de poder por parte de una funcionaria de la ya conocida GNB, el cuerpo más represivo y violador de los derechos humanos en Venezuela», afirmó el exparlamentario.

Expresó que el Ministerio Público esta obligado por ley «a plantear el conflicto de competencia y hacer que la justicia militar se desprenda del expediente y regrese a la jurisdicción ordinaria. El artículo 49 de la Constitución establece que toda persona tiene el derecho a ser juzgada por sus jueces naturales».

Acotó que ya es uso y costumbre «la violación de esta garantía judicial por parte de los tribunales militares. Entre el 2014 y 2017 centenares de manifestantes fueron detenidos, recluidos en establecimientos militares y procesados bajo el código orgánico de justicia militar sin que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial asumieran la defensa de nuestra jurisdicción ordinaria y el Juez natural».

«El código orgánico de justicia militar no puede estar por encima de nuestra CRBV y lo mas grave es que no está adaptado al principio de progresividad en materia de los derechos humanos y a los pactos y convenios internacionales de DDHH suscritos y ratificados por el Estado. Ya es hora que los poderes públicos y en especial el TSJ, coloque en su lugar a la justicia militar por tantos abusos en contra de los civiles y hacerle hacer del conocimiento a cuerpos de seguridad del Estado y a la GNB que los decretos de estados de excepción y de alarma no le autorizan violar garantías constitucionales y los derechos humanos», enfatizó Narvaez.

El exdiputado agrega que la represión «sin límites» y «tortura» ejecutada por una funcionaria de la GNB en contra de la abogada Eva Leal «es sumamente grave».

«El Estatuto de Roma suscrito por el Estado venezolano en el año 2000 cataloga este delito como un «crimen de lesa humanidad» en su artículo 7. El sistema universal de los derechos humanos no acepta privilegios ni solidaridad automática al responsable que cometió el delito», alega Narvaez.

Para finalizar el exlegislador exigió tanto al Ministerio publico como al Poder Judicial «procesar penalmente a la responsable de este delito sin temor alguno, por el bien de la justicia y el restablecimiento de los derechos humanos en nuestro país».

