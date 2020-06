El secretario general del MAS, Felipe Mujica, solicitó este jueves a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia oficialista declarar la omisión legislativa y designar los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral.

“Nosotros hemos acudido a la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en representación de los ciudadanos Javier Bertucci, Esperanza por el Cambio, Claudio Fermín, Soluciones, Timoteo Zambrano, Cambiemos, Felipe Mujica quien les habla, MAS, Segundo Meléndez, MAS, Luis Augusto Romero, Avanzada Progresista, Rafael Marín, Soluciones y Juan Carlos Alvarado, Copei, asistidos por el abogado Francisco Matheus, con el propósito de presentar la solicitud de omisión legislativa para que se proceda a resolver el problema del CNE”, expresó Mujica por VTV.

El representante del MAS sostuvo que “como todo el país ya conoce, Venezuela tiene ya un año tratando de dirimir de qué forma se elige un organismo electoral que garantice que se puedan convocar unas elecciones libres, en condiciones plurales, que le garanticen los derechos a todos los venezolanos, y eso no ha sido posible hacerlo a través del mecanismo que debió haberlo hecho hace tiempo que es la Asamblea Nacional”.

“Nosotros en el mes de septiembre decidimos constituir la mesa de diálogo nacional, donde participan un conjunto de organizaciones, y participa también el gobierno nacional, y allí se aprobó un documento donde la primera cosa que se decidió fue que la fracción del gobierno se incorporara a la AN, para que la fracción de la parte de la oposición que estaba allí pudiera resolver el problema de elegir un organismo electoral. El país conoce que eso no fue ninguna parte, nombraron una comisión que no operó, posteriormente vino la crisis de enero cuando se divide la AN, y esa división decreta la imposibilidad de que en ese organismo se pueda tomar la decisión de elegir el CNE, ya que el organismo para ser electo requiere los dos tercios de los miembros de este organismo legislativo”, concluyó Mujica.