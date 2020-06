La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, pidió este martes a los venezolanos rechazar la historia oficial sobre la situación de la gasolina.



«Basta con ver que están trayendo la gasolina de uno de los países más sancionados del mundo, Irán. No es por culpa de las sanciones que no haya gasolina en Venezuela. Es muy difícil que estos criminales puedan engañar a más gente. El cuento de la gasolina no se lo cree nadie», dijo durante su programa radial semanal.

Machado rechazó que Maduro condene a los venezolanos a hacer más de 10 horas de cola para surtir combustible. «Estos criminales lo hacen para convertirnos en una sociedad dependiente, con la mano extendida. Eso es lo que estos criminales han destruido. La vida se te va haciendo colas perdiendo el tiempo».

«Es una nueva forma de control social y político. Lo que hay que ver es el costo de la vida: qué porcentaje de tus ingresos tienes que invertir en transporte, comida. ¿Qué porcentaje de tu sueldo se te va en eso?», cuestionó.

Machado denunció que en Yaracuy, un productor de aguacates, el señor Wilmer Acosta, fue golpeado por «no aceptar la mafia del régimen con combustible para poder llevar su carga a Portuguesa».

«La tiranía aprovecha la coyuntura para seguir saqueando, humillando, separando a la sociedad y expandiendo sus actividades criminales. Estamos viendo las expresiones más dantescas y tristes de lo que puede llegar a ser el dolor de una familia».

«Que no quepa la menor duda. A estos criminales los vamos a sacar de raíz y vamos a construir un país muy distinto, de fondo. Yo tengo aquí las imágenes de la tortura del Sr. Acosta. Estas son las cosas que no podemos olvidar ¡Nunca! No es un tema de atropello. Es la mayor degradación del ser humano», enfatizó.