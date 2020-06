María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, advirtió que aunque no se haya podido llegar al nuevo Consejo Nacional Electoral, CNE, en las mejores condiciones, desde la tolda naranja ven con buenos ojos que la oposición venezolana tenga dos rectores entre sus nuevas autoridades. “Pudiera no ser el ente ideal o lo que esperaba la mayoría de los venezolanos, pero es un avance en base a los acuerdos de la Mesa de Diálogo Nacional”.



Recordó que las últimas cuatro directivas de este órgano fueron nombradas por el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, a través de la omisión legislativa, asegurando que por esta razón no debe ser considerado como una novedad la designación de un nuevo cuerpo electoral. “Queda en manos de los venezolanos entender, asimilar, utilizar y recobrar el voto como instrumento de lucha”.

Agregó que la situación ahora pasa a la construcción de las garantías electorales a fin de conquistar a los ciudadanos así como su participación masiva. “El régimen de Maduro tiene más del 80 por ciento de rechazo, por lo que es imposible que si los venezolanos salimos a votar masivamente, éste logre ganar algún tipo de elección”, descartando que las salidas “fantasiosas, engañosas o inmediatistas” distintas al voto estén a la vuelta de la esquína.

La dirigente naranja subrayó que la conquista a los electores tiene que ver con la construcción y recuperación de los espacios democráticos, entre los que destaca la no entrega de la Asamblea Nacional, único organismo del Estado venezolano reconocido internacionalmente. “Debemos construir la confianza y la narrativa con el elector que está defraudado y obstinado de la confrontación política estéril, quien además no ve ninguna posibilidad de salir de una Venezuela destruida y caotizada”.

Por otra parte, María Verdeal condenó la judicialización de la vida interna de los partidos políticos, a propósito de lo ocurrido la semana pasada con la remoción por parte del Tribunal Supremo de Justicia, de las autoridades de Primero Justicia y Acción Democrática, precisando que a propósito de esta situación, “es el momento de unirnos todos los sectores democráticos en función de una oposición venezolana que no siga siendo predecible para el gobierno de Maduro”.

Hizo un llamado a que la oposición actúe y piense en todo lo contrario a lo que piensa el Gobierno nacional. “Así como quieren que sigamos divididos, que no participemos y que un sector de la oposición llame a no participar mientras otro llama a la participación, hay que dejar de seguirle el juego a este mal gobierno y conformar planchas a la Asamblea Nacional en una alianza perfecta, donde se consideren aquellos dirigentes que han sido perseguidos”.

Destacó que desde el Movimiento al Socialismo exigen al CNE que elaboren y publiquen el cronograma electoral. “Estamos ya en tiempo para que se reúna el nuevo directorio y produzca lo que los sectores democráticos estamos esperando”.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda