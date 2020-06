La vicepresidenta nacional del MAS, María Verdeal denunció que quienes han solicitado al TSJ/ANC que elija a las nuevas autoridades del CNE sean víctimas de descalificaciones y recordó que el Comité de Postulaciones de la AN debía llevar a cabo el proceso para no caer en «omisión legislativa».

«Siguen las descalificaciones e injurias, ya no solo es atacar la posibilidad de un nuevo CNE el cual debió salir hace más de 9 meses del seno de la AN, no se discuten argumentos o alternativas, como siempre se mata el mensajero sin ver el mensaje, lo esencial es difamar», posteó Verdeal en Twitter.

El secretario general del MAS, Felipe Mujica, expresó este lunes que la solicitud presentada ante el TSJ/ANC, el pasado 4 de junio, donde se pedía resolver la elección de las nuevas autoridades del CNE, se hizo «de manera transparente», asegurando además que «fue directa y sin ambigüedades en la espera de que se produzca una decisión», explicó.

Mujica recordó que desde septiembre 2019 se estableció como prioridad ese acuerdo en el seno de la Mesa de Diálogo Nacional, «porque todo el país coincide que la actual directiva no debe convocar un nuevo proceso electoral», dijo.