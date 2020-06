Nicolás Maduro aseveró este miércoles que si en el año 2022 se recogen las firmas suficientes para un referendo revocatorio, iría a “medirse” en elecciones para que sea el “pueblo” quien decida.

“Este año el nuevo CNE se ha instalado y va a haber la convocatoria de elecciones parlamentarias. Venezuela debe dirimir sus diferencias políticas ideológicas, por un solo camino, el camino electoral, de los votos, el camino del debate plural. Hace 200 años nos tocó tomar las armas para conquistar el derecho a existir y ser República independiente. Hoy las cosas tienen que ser diferentes. Un pueblo que aspira a la paz, con paz todo es posible”, expresó Maduro por VTV.

En ese contexto, reiteró que “este año se deben dirimir las diferencias con el voto popular. Votos si, balas no. Constitución si, balas no. Ya basta de una confrontación. Que sea lo que el pueblo quiera luego de elegir una nueva AN, para salir de esa tragedia a la que la llevaron Ramos Allup, Juan Guaidó. En 2021 se elegirán a los alcaldes y alcaldesas. En 2022 se abre el lapso para quien quiera pedir firmas para hacer un revocatorio al presidente Maduro, y si recogen las firmas, iremos a medirnos en elecciones, pero será el pueblo quien decida, y no EEUU, ni Donald Trump, ni Joe Biden. Acataré lo que el pueblo decida cuando lo decida”.

Por otra parte, Maduro indicó que “el 24 de junio de 2021 estaremos en el campo de Carabobo celebrando junto al pueblo, a eso me comprometo. Este año tuvimos que celebrar en este formato por la pandemia”.

“Hemos enfrentado amenazas del imperialismo norteamericano con seguridad y defendemos los grandes ideales de Venezuela. Este año 2020 ha sido un año difícil”, acotó.

En torno al coronavirus, señaló que “tenemos una guerra contra los trocheros, no pude ser que vengan de otros países a enfermar a sus familiares y amigos. La guerra la vamos a ganar, no tengan dudas de eso”.

“En medio de la pandemia han lanzado amenazas de EEUU, y las hemos enfrentado una a una, y estamos preparados para salir airosos de cualquier escenario que nos toque”, aseguró.

Finalmente, Maduro dijo que “a partir de hoy doy la orden para que se conmemore el bicentenario de Carabobo y sus jornadas hasta el año 2021. Debe ser un gran evento que nos lleve a consolidar la independencia de esta patria venezolana”.