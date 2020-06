El embajador/AN en EEUU, Carlos Vecchio, denunció este jueves que el “régimen” de Nicolás Maduro fraguó un plan para “liquidar secretamente” a la petrolera con capital del Estado venezolano Citgo, en el año 2018, todo esto “de espaldas al pueblo venezolano” y sin aval de la Asamblea Nacional, “utilizando de excusa” la querella con la canadiense Crystallex.

Vecchio informó que existen elementos que permiten al Gobierno interino y legítimo de Venezuela concluir la orquestación de esta venta con opacidad.

“Generaron una deuda irresponsable y monstruosa por más de $1.200 millones y comprometieron a Citgo. Adrede manejaron negligentemente el caso, la República no se hizo parte en el juicio y no ejerció ningún recurso de defensa en EEUU. Cuando Crystallex en 2018 logra una medida de embargo, en lugar de oponerse y presentar mecanismos de defensa, el régimen presentó un plan de venta de Citgo y luego el Procurador del Régimen quiso alegar que se habían equivocado en la traducción del español al inglés, algo inverosímil. Además, tenemos una transacción fraudulenta en la que el régimen pagó supuestamente $400 millones de dólares a Crystallex -monto que no hemos podido confirmar porque se pagó con bonos- para dejar constancia del reconocimiento de la deuda. Por cierto, nadie sabe de quién son esos bonos, su procedencia. Por qué nada de esto se informó a la Asamblea Nacional. Toda esta oscuridad y opacidad nos hacen concluir que en 2018 Maduro buscó vender Citgo fraudulentamente y de espaldas al pueblo”.

El funcionario venezolano indicó que este plan del “régimen” queda truncado en 2019 cuando el legítimo Gobierno Interino de Juan Guaidó asume la Presidencia, es reconocido por Estados Unidos, se rescata el control de Citgo y se actúa diligentemente asumiendo las acciones pertinentes en el juicio en la Corte del Distrito de Delaware.

“Es fundamental resaltar que cuando el Gobierno Legítimo fue formalmente reconocido, se recuperó y tomó el control de las filiales de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) en Estados Unidos, así como el liderazgo en la batalla legal para su defensa. Inmediatamente se apeló la decisión ante la Corte de Delaware e incluso hemos ido hasta la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Hoy Citgo sigue siendo propiedad de los venezolanos porque existe el Gobierno interino del presidente Juan Guaidó, y su representación legítima ha hecho todo y sigue haciendo todo para garantizar su defensa y preservación”, dijo Vecchio.

Agregó, “Maduro no solo destruyó Pdvsa con las terribles consecuencias que vemos hoy en Venezuela con la escasez de gasolina, no solo destruyó la compañía de electricidad, no solo está explotando ilegalmente oro en sangre en el Arco Minero venezolano, entregando nuestra soberanía a grupos terroristas internacionales; no solo está entregando nuestros activos a Rusia, Irán y Cuba; sino que Maduro actuó para liquidar o vender la empresa más importante y productiva de la República Bolivariana de Venezuela en el extranjero”.

Añadió que los recursos obtenidos de esa venta seguramente habrían sufrido el mismo destino que la mayoría de los activos venezolanos. “Habrían terminado en alguna cuenta en el extranjero de un testaferro de Maduro, como el recientemente capturado en Cabo Verde, Alex Saab”.

Presidente Guaidó actúa para defender y preservar Citgo



El embajador Vecchio explicó que dentro de las acciones para defender y preservar Citgo, este miércoles 17 de junio la República de Venezuela introdujo ante la Corte de Distrito de Delaware 3 nuevos argumentos donde se opone firmemente a cualquier posibilidad de venta de Citgo para liquidar la deuda de Venezuela con Crystallex o que se pueda se pueda ejecutar un embargo sobre ella.

“Nuestros argumentos presentados, ante la Corte de Delaware, son claros y precisos: 1. Hoy Venezuela está representada por el Gobierno Legítimo que lidera el Presidente (E) Juan Guaidó, y este respeta y defiende la independencia que existe entre la República y las empresas del Estado. Por lo tanto, no puede cobrarse una deuda de la República con una empresa jurídica que es diferente y autónoma como PDVH. 2. Estamos presentando la vigencia de la protección emitida por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibiendo que ningún acreedor pueda embargar activos de Pdvsa, ratificando así la protección de PDVH y por ende de Citgo; protección que se logró gracias a las acciones del Gobierno Legítimo, en nuestro afán por agotar todos los recursos para preservar los activos de la Nación. 3. Se está presentando una moción ante la Corte del Distrito de Delaware, , que permite a los abogados que representan a la República en el juicio, solicitar la inejecución de la sentencia”.

Vecchio destacó que en el supuesto negado de que el Juez de la causa decidiese que se debe proceder a la venta de Citgo, en este momento, para resarcir a Crystallex, “siempre está la medida de protección de la OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que impide que eso ocurra, además de que las Leyes de Delaware obligan a que el proceso sea conducido por el deudor en aras de maximizar el valor de la empresa”.

El Embajador dejó claro que todo el riesgo que enfrenta la República y uno de sus activo Citgo es producto de las deudas irresponsables que los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro contrajeron por más de $150 mil millones y las políticas de expropiación.

“Nos enfrentamos a una situación de extrema complejidad en la que Citgo fue empeñada por el régimen y luego permitió que los litigios avanzaran hasta el punto en el que nos encontramos hoy. El Gobierno del Presidente Interino Guaidó seguirá haciendo todo para defender y preservar todos los activos de los venezolanos para que juntos podamos superar la crisis humanitaria y restablecer la democracia en nuestro país”.

Concluyó diciendo que el Gobierno Interino de Venezuela tiene toda la voluntad de reestructurar la deuda del Estado venezolano para cumplir con los compromisos legítimos contraídos, de manera ordenada, una vez se ocurra la transición.

Nota de prensa