Nicolás Maduro anunció este martes 139 casos de coronavirus. 58 de transmisión comunitaria y 81 importados para así llegar a los 4.187 positivos por covid-19.

«Hoy tenemos 58 casos de transmisión comunitaria. 18 de ellos de una rumba en El Vigía. Tenemos además 81 casos importados de los cuales 66 son de Colombia. 1 de Brasil. 8 de Perú y 6 de Ecuador», detalló Maduro en VTV.

Ante esto señaló que existe un rebrote y es «el impacto directo del crecimiento doloroso y exponencial de los casos en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Tanto así que tuvimos que traernos a nuestro cónsul en Boa Vista de emergencia porque le dio coronavirus y no había forma de atenderlo».Por otro lado consideró que ha funcionado «muy bien» la reapertura parcial del Metro de Caracas y el ferrocarril ya que cree que fue un error haberlo clausurado ayer.Además anunció que ha suspendido los actos del 24 de junio y 5 julio por la cuarentena del coronavirus. «En este año no puede haber desifile. Los haremos más adelante. Estamos cumpliendo la cuarentena para cortar las cadenas de transmisión del rebrote delicado»

Por último reconoció que han fallado en el mantenimiento «correctivo y preventivo» sobre la flota de transporte público, y luego «nos ha tocado rectificación para recuperar las unidades autobuseras. Estoy claro que estas unidades salen de funcionamiento porque no se hacen las rectificaciones. Luego dicen que es por las sanciones. No. No acepto excusas. El pueblo merece una calidad de servicio».