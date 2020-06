La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseguró este martes que las sentencias del TSJ/ANC contra las directivas de PJ y AD no sorprenden a nadie.

«Venezolanos, lo que el régimen hace con las directivas de los partidos no sorprende a nadie. De hecho, esa era la amenaza que usó para sentar a muchos dirigentes de varios partidos a “dialogar” durante meses -de espaldas al país- sobre la farsa de las elecciones parlamentarias», escribió Machado en Twitter

En ese sentido dijo que esto generó «gran confusión e indignación en los militantes de estos partidos que se enteraron».

«Así como ese infame CNE no tiene la capacidad de legitimar a un partido en tiranía, tampoco ese espurio TSJ puede quitarla. No son los verdugos del régimen quiénes deciden a quién reconocemos los ciudadanos», resaltó.

A los activistas y líderes de «todos los partidos democráticos» les preguntó: ¿De qué sirve una tarjeta si no habrá elecciones bajo esta tiranía? No lamenten estas decisiones; no afectan nuestra lucha».

«Avancemos juntos, con fuerza, en la única ruta para la liberación de Venezuela. #OpeEsLibertad», finalizó.