El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este lunes que el mandatario estadounidense Donald Trump, abrió hoy una ‘posible negociación’ con Nicolás Maduro para su salida del poder. Señaló que si bien no significa que vaya a ocurrir, “todavía hay presiones”, como las presidenciales de noviembre.



“La posibilidad que Trump abre hoy es una posible negociación con Maduro, que plantee formas para rescatar pacíficamente la democracia en Venezuela, incluso con procesos de transición no abruptos ni excluyentes y que podría concretarse en una reunión entre mandatarios. Esto no significa que vaya a ocurrir o ser exitoso, pero sí hay presiones para acelerar los intentos de negociación, partiendo del hecho concreto que las elecciones americanas son en noviembre y los números de Trump necesitan refuerzo. Y no será con Marines que lo tenga”, expresó vía Twitter.

Esto luego del mensaje que posteara Trump en Twitter, donde señaló que la única reunión que sostendría con el gobernante socialista es para buscar su salida pacífica del poder.

En ese sentido, para León, “la verdad es que esta declaración, luego del debate que se ha generado en USA sobre el tema venezolano, parece indicar que la ausencia de resultados concretos en la estrategia americana frente a Maduro se ha convertido en una papa caliente, para Trump y más aún para la oposición”.

“No hay duda que Trump quiere (y ha trabajado por) la salida de Maduro del poder. Ese no es el debate, sino la incapacidad de lograrlo por la vía unidireccional de las sanciones y aislamiento, que más allá de los debates teóricos ha logrado lo que usualmente logra: decepción total”, señaló.

Y continuó, explicando que el tiempo, sin logros, “deteriora la posición de los más radicales y el liderazgo opositor no sólo pierde conectores con la población venezolana sino con los aliados internacionales, aunque eso no signifique que los van a abandonar…por ahora”.

“En medio de la campaña electoral, Trump tiene que presentar algún resultado sobre el tema venezolano (especialmente para el público latino) y lo qué hay en este momento es, por decir lo menos, pobre”.

¿Qué puede pasar?

León asintió que es difícil que la administración Trump abandone «explícitamente» a Juan Guaidó, “pues como dicen en el llano, no es tan fácil cambiar el caballo en la mitad del río”. No obstante, “(Trump) sí parece dispuesto a buscar opciones de negociación”.

“No se trata de reconocer a Maduro ni abandonar la lucha por el cambio, ni flexibilizar sanciones. Pero es evidente, ya desde hace varias semanas y ahora ratificado por el tuit presidencial, que USA está dándole más fuerza que antes a la posibilidad de una negociación política”, apuntó.

Además, aseveró que el planteamiento de Trump no cambia el objetivo final, que es la salida de Maduro, “pero sí podría introducir una nueva metodología”.