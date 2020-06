El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este miércoles que el gobierno chavista logró debilitar la simbología de Juan Guaidó y de la AN, y que por lo tanto, “hay Maduro para rato”.



“Hay Maduro para rato, pero también muchos riesgos para él. La oposición sólo puede tener éxito en la unidad. El Gobierno logró debilitar la simbología de Guaidó y de la AN. No le va a salvar el pellejo a la oposición moderada”, señaló.

Indicó que el Ejecutivo madurista nunca permitirá una elección transparente siendo minoritario, y a pesar de su optimismo, “esto llegó a un punto desastroso para la oposición”.

Asimismo, aseguró que ante las elecciones parlamentarias que vendrán con el nuevo CNE designado por el TSJ/ANC, el presidente (e) designado por la AN, y el G4 en pleno, apelarán por la continuidad del Parlamento actual, pues no validarán esos comicios.

“Guaidó va a decir que no son válidas las elecciones y apostará por la continuidad de la AN actual. No es lo mismo Guaidó en pleno control de la AN que fuera de ella. Poco a poco la oposición se convertirá en oposición externa”, pronosticó, durante una entrevista con Vladimir Villegas.