El presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, aseguró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro no intenta vender una ilusión de democracia con las últimas sentencias del TSJ, sino que busca «fracturar» a su adversario.



«El gobierno no intenta construir popularidad, demostrar legitimidad, rescatar relaciones perdidas, vender ilusión de democracia. Descontando que ya no tiene ninguna de ellas, intenta destruir la simbología de su adversario, fracturarlo, exiliarlo y hacerlo inocuo. Y juega duro», dijo León en Twitter.

Asimismo agrega que la estrategia oficial intenta «romper la simbología institucional de la oposición sacándola del Hemiciclo, excluyéndola del CNE (dejando a sus adversarios internos), quitándole sus partidos (y dándoselos a los tránsfugas) y obligándola a decidir entre clandestinidad y exilio».

«Obvio que esta acción del gobierno profundizará las fracturas de la oposición, pero ya no entre moderados y radicales, sino entre quienes pierden todo y deben luchar o abandonar y quienes reciben una cuota mínima de poder para pincelar de apertura la profundización de la autocracia», argumenta.

Ante esto advirtió que si el gobierno logra su objetivo de convertir a la oposición institucional en un movimiento de lucha en el exilio, «incluso con todo el apoyo de los aliados internacionales, la posibilidad de cambio se reduce dramáticamente, como ejemplifican los casos de Haití, Cuba, Irán entre muchos otros».

El gobierno no intenta construir popularidad, demostrar legitimidad, rescatar relaciones perdidas, vender ilusión de democracia. Descontando que ya no tiene ninguna de ellas, intenta destruir la simbología de su adversario, fracturarlo, exiliarlo y hacerlo inocuo. Y juega duro. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) June 17, 2020

La estrategia oficial intenta romper la simbología institucional de la oposición sacándola del Hemiciclo, excluyéndola del CNE (dejando a sus adversarios internos), quitándole sus partidos (y dándoselos a los tránsfugas) y obligándola a decidir entre clandestinidad y exilio. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) June 17, 2020

Obvio que esta acción del gob profundizará las fracturas de la oposición, pero ya no entre moderados y radicales, sino entre quienes pierden todo y deben luchar o abandonar y quienes reciben una cuota mínima de poder para pincelar de apertura la profundización de la autocracia. — Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) June 17, 2020