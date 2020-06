El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este jueves que EEUU aplicó sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro confiando en la debilidad del mandatario socialista pero Maduro sigue anclado al poder. Por eso urge un cambio de estrategia.

“Creo que EEUU aplicó sanciones a Venezuela confiando que Maduro era tan débil que saldría rápido del poder. Pero una vez consolidado el peor escenario: Maduro anclado en poder y el país aislado. Se hace imperioso un cambio de estrategia o veremos el mismo resultado de Cuba, Irán, Siria”, señaló, entrevistado en Circuito Onda.

Sugiere además que es muy poco probable que exista una negociación para buscar la salida del chavismo, pues, a su juicio, “estamos quizás en el peor momento político de los últimos 20 años y es un punto muerto para todas las soluciones potenciales, incluyendo moderadas y radicales”.

Para León, EEUU basó su estrategia en dos ideas centrales: la primera, que el gobierno madurista no iba a resistir las sanciones y el aislamiento; y la segunda, que el sector militar estaba dispuesto a un cambio. “Ambas premisas eran y son erradas”.

Por lo tanto, al notar que el efecto de las sanciones no era el esperado, el país norteamericano “evoluciona intentando canalizar su energía para presionar una negociación en la que reconoce mejor la fuerza del adversario”.

Y comentó: ¿Trump piensa abandonar a Guaidó? No me parece posible por ahora. Guaidó es el único líder con soporte institucional y popular, más allá del debilitamiento natural por tiempo sin resultados. No hay aún alternativas de liderazgo con ese respaldo y EEUU no es quien lo construye”.