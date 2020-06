La gasolina traída de Irán debería pasar por un proceso de rectificación y mejoramiento para así evitar que los motores fallen. Así lo sugiere el ingeniero mecánico Luis Monterola, tras nuestro reportaje sobre la percepción de conductores sobre la calidad de la gasolina iraní.



“La gasolina iraní, de acuerdo a conductores, causa fallas en los motores de los vehículos. El golpeteo, o pistoneo, producto del bajo octanaje. Es algo que para los usuarios representa un problema. La recomendación es que las autoridades hagan uso del raciocinio y auspicien, ayuden, motiven; entreguen los insumos necesarios a Pdvsa (…) No estamos procesando gasolina aquí. No tiene sentido siendo el país que tiene las mayores reservas. ¿Qué hacer? Manden a los verificadores nuestros, a las unidades de procesamiento iraníes, adecúen en el sitio el octanaje de forma contraria. Búsquense otro socio, los rusos y los chinos lo hacen; que te manden los aditivos y antes de poner a circular ese producto, haz, por favor, la mezcla adecuada”, explicó a ND.

“Necesitamos que los entes fiscalizadores, regulares, la sociedad civil; se pongan de acuerdo. Hagan un plan de trabajo adecuado, manden agentes verificadores internacionales y certifiquen la gasolina que sale de allá. Si Irán tiene problemas con su circuito de refinación y no puede alcanzar el octanaje que nosotros estamos demandando, que consigan entonces los aditivos y se la adicionen allá en Irán o acá en Venezuela, eso es un trabajo sencillo”, reiteró.

Para el ingeniero mecánico no importa cuánto combustible persa se importe, porque si se somete a este proceso de mejoramiento, se obtendrá el producto adecuado.

Señala Monterola que en el país había “excelentes profesionales” que se encargaban de eso, y que si bien no está demostrado que el octanaje en el caso de la gasolina iraní sea el adecuado, “hay otras variables dentro del tema de la composición de la gasolina que pudiese generar algún desperfecto similar. Eso queda en manos de los técnicos especializados”.

Por lo tanto, indica: “Yo creo que hay algún problema con esa gasolina, pero los especialistas tienen que encargarse de eso. Tiene que agarrar a los técnicos y mandarlo a Irán. Si el tema es el de las sanciones, haz uso de tu sociedad con chinos y rusos. Lo cierto es que en Venezuela hay gente competente como para garantizar que el producto que nos está llegando esté dentro de los estándares nacionales, al menos”.

“Las sanciones son reales – acuñó – eso es verdad, pero no son la raíz de los problemas».

¿Qué problemas reales puede traer la gasolina iraní?

Se le preguntó a Monterola cuáles serían los problemas que podría generar esta gasolina. Desde su experiencia señaló:

“Eso te va a generar problemas con los elementos principales del motor. El cigüeñal, las conchas de biela, las conchas de bancada, las mismas bielas; porque cuando el pistón va en la carrera de compresión, la biela, en relación a ese pistón y en relación al cigüeñal, necesita un ángulo específico para recibir la fuerza que se genera en el momento de la explosión”.

“Si la recibe antes, ese ángulo no es el más adecuado y es lo que genera este golpeteo en la cabeza del pistón, que hace que él se mueva lateralmente y pegue contra las paredes del pistón. Entonces te puede generar problemas con el cilindro del mismo motor, con las bielas, las conchas, los cojinetes”.

Sobre un tiempo estimado para que se dañe el motor, el ingeniero de la Unexpo dijo que es improbable establecerlo. Y más allá. Señaló que quien diga un estimado está mintiendo, porque eso depende de la tecnología.

“Ningún fabricante va a poder decirte que hoy que con una gasolina de 85 octanos el carro dura 30% menos. No. Va a durar menos, ¿cuánto? No sé. Eso depende de múltiples variables. Difícilmente un fabricante se arriesgue a decirte cuánto tiempo menos puede durar, pero lo que sí puede asegurarte es que va a fallar”, apuntó.

Desabastecimiento de proporciones bíblicas

Monterola finalizó recordando que la gasolina importada se necesita ahora que prácticamente no hay producción nacional.

“Si no hay gasolina, vamos a tener un desabastecimiento de proporciones bíblicas porque no se va a tener acceso a aquellas zonas de difícil circulación. Esa gasolina tienes que usarla. Tenemos que usarla. Si no hay gasolina, tienen que cerrar Coche, Guaicaipuro, Catia; tienes que cerrarlo”, consideró.

“Definitivamente, si nos envían 83, tenemos que usar 83, de lo contrario nos vamos a paralizar y si me pones a escoger hoy, yo voy a seguir usando la que llegue. La que sea, porque necesito movilizarme, al igual que todo el mundo”.

@jherreraprensa