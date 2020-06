La exfiscal Luisa Ortega Díaz dijo este miércoles que todos los sectores deben prepararse para ir a elecciones parlamentarias y alegó que Nicolás Maduro no es capaz de ganar ninguna elección porque la mayoría de los venezolanos lo rechaza.

«Tenemos la imperiosa necesidad de prepararnos para el escenario político más real que se avecina porque la tiranía se está preparando para realizar elecciones parlamentarias a final de año; ante esta situación urge abrir el debate en comunidades, barrios y gremios para que sean los votantes quienes tomen la decisión de participar en este proceso electoral», dijo en un video en Twitter.

«Recordemos que la AN es el único bastión de democracia que queda en el país y debemos defenderla, para ganar las elecciones solo se necesita que salgamos a votar», aseveró.

Desde el exilio indicó que hay muchos que no creen en el sistema electoral, pero hay «un importante número que está dispuesto a participar». «Los dueños del voto son los que sufren el desastre que la tiranía ha generado por eso invito al país a organizarnos y a abrir el debate en torno a la importancia del voto como herramienta para salir de esta tragedia».

«Vamos a hacer reuniones entre estudiantes, profesionales, obreros, amas de casa, productores, campesinos, todos en cada sector, hablemos de la poderosa herramienta que representa el voto y los voceros naturales, cercanos a la gente deben asumir la vanguardia de esta lucha. Las personas quieren ser protagonistas de los cambio y tenemos una gran responsabilidad de garantizar un arma de lucha que no representa un riesgo para sus vidas: el voto», sentenció.

Aseveró que Maduro no ganará ningún proceso electoral. «El tirano no tiene pueblo, no tiene ninguna posibilidad de ganar ningún proceso electoral, ni haciendo trampas. La Venezuela democrática es mayoría pero tenemos que sentirlo y actuar en unidad frente a ese pequeño grupo que no podrá manipular, ni esconder la avalancha de votos de rechazo y condena que se le viene encima a Maduro».