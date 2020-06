El presidente del movimiento Prociudadanos, Leocenis García, defendió este lunes la desginación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cuenta con dos rectores principales de oposición y uno suplente. Aseguró que esta designación era conocida desde hace un mes por el G4.

En entrevista concedida a ND, García aseveró que el diputado Stalin González, diputados que apoyan a Luis Parra y diputados del Psuv llegaron a un consenso para designar a los nuevos rectores del CNE. Además, dijo que el Comité de Postulaciones Electorales no presentó una lista de nombres de posibles rectores porque los delegados de Maduro se negaron a aceptar su solicitud de nombrar a Gerado Blyde como rector.

«Los nombres de los rectores que fueron designados eran conocidos desde hace mes y medio, porque venían siendo discutidos por el G4 con representación de Stalin González. Este diputado se reunió con los diputados de Parra y con Francisco Torrealba en representación del Psuv y del Comité de Postulaciones. En esta reunión, de la cual hay un video público se decidió que se declarara la omisión legislativa y que fuera el TSJ quien eligiera a estos rectores», expresó.

«Este es un CNE con el acuerdo de todas las partes, solo que el G4 tiene un discurso a lo interno, otro para entenderse con el gobierno porque hablan con Cabello, con Jorge Rodríguez ; y tienen otro discurso para Washington. El único que está haciendo un papelón, y es una persona a la que le tengo mucho aprecio, es James Story porque está quedando como una marioneta del G4 y actúa de buena fe, pero cree que este CNE no tiene el beneplácito cuando lo tiene tras bastidores», lamentó.

Destacó que de los rectores designados por el TSJ/ANC tres son opositores. Uno es Rafael Simón Jiménez que es el vicepresidente del CNE. El segundo es José Luis Gutiérrez (hermano de Bernabé Gutiérrez), y el tercero es el rector suplente Juan Carlos Delpino Boscán. Estos dos últimos son adecos. «Se sabía desde hace meses que Ramos Allup iba a participar sin participar. Que iba a haber una supuesta división donde Ramos Allup ponía los candidatos sin aparecer.

«Ramos Allup no aparece por miedo a que lo sancione EEUU, pero hizo lo mismo que con el tema de los gobernadores ante la ANC. Dijo que los iba a sacar y allí tenemos a la gobernadora del Táchira, de Nueva Esparta y el de Mérida en AD, a pesar de que Ramos Allup dijo que los iba a expulsar», enfatizó.

¿Usted cree que la oposición puede lograr un CNE transparente y confiable siendo minoría? ¿Qué le hace pensar que el oficialismo quiere un CNE transparente y confiable esta vez?

– Perdóname Anaisa, pero esa pregunta no es para el momento. Hay un CNE nombrado. Ahora, como yo soy brujo, sé lo que va a hacer el G4. Ya tiene el discurso para el gobierno y ahora lanzará un discurso para Washington. Van a fijar un CNE paralelo y un CNE en el exilio y van a decir que la AN puede mantenerse en su cargo bajo principio de continuidad, lo que cualquier abogado sabe que es imposible porque no se puede autoalargar el período.

– Ahora vamos a tener un presidente ilegítimo que autoalargó el período y ahora una AN que quiere autoalargar el período. Esto es ilegal y recordemos que estas elecciones no las convoca la ANC sino la Constitución de 1999, que dice que máximo en diciembre de 2020 debe haber elecciones. Eso no admite discusión, pero como los políticos del G4 son yerbateros seguirán vendiendo humo al país.

Perdimos las elecciones por no tener testigos en mesas

García estimó que no puede haber fraude electoral mientras hayan testigos opositores en las mesas y declaró que fue un error que en las presidenciales de 2018 la oposición llamara a la abstención. «En 2015 la presidenta del CNE era Tibisay Lucena que no es un ángel. El presidente de la AN no era Guaidó sino Diosdado Cabello y el TSJ lo presidía Gladys Gutiérrez. Con todas esas condiciones ganamos la AN, porque no hay manera de hacer fraude en Venezuela si tenemos testigos en todas las mesas

de votación, y los procesos electorales de la reforma y en el que ganamos la AN en 2015 así lo demuestran».

«Perdemos cuando la oposición llama a no votar y no tenemos testigos en mesa como cuando Henri Falcón se enfrentó a Maduro y más del 70% de las mesas no tenía testigos e hicieron lo que les dio la gana».

Asimismo, catalogó de «concesión» la designación de estos tres rectores opositores (dos principales y uno suplente) y alegó que ahora deben ser los políticos quienes luchen porque se respeten las garantías electorales y puedan realizarse elecciones reales.

«Con las dictaduras no se va a tener un CNE transparente, pero las dictaduras hacen concesiones y esta dictadura hizo una concesión y nos permitió 3 rectores. Ahora nos toca a los políticos hacer nuestro trabajo. Los dirigentes deben dejar de enviar mensajes en Twitter desde las embajadas, escribir en Instagram y Facebook y hablar con la comunidad internacional para que vengan como veedores. Deben exigir al gobierno que permita la observación internacional».

Resaltó que Prociudadanos pedirá que se sustituya la figura de acompañamiento internacional por observación internacional, que permite que quienes observan puedan opinar y denunciar irregularidades en el proceso. «Debemos pedir que la OEA y la ONU vengan como observadores y no como acompañantes. Nos toca dejar de estar viendo Advengers en Netflix y hacer lo que tenemos que hacer», reiteró.

Advirtió que este nuevo CNE debe abrir la posibilidad de voces disidentes, entre las que está Prociudadanos. «El ente debe abrir dos lapsos. Uno para votos en el exterior y otro sobre la omisión de varios partidos entre los que se encuentra Prociudadanos. Pero no es solo eso. Nos toca luchar a nosotros porque estas condiciones sean respetadas, porque estas parlamentarias no son iguales a las presidenciales de 2018. No es el mismo escenario porque en estas participará parte de Copei, parte de PJ, de AD, Avanzada Progresista, Soluciones, Cambiemos y Prociudadanos».

García declaró que las elecciones presidenciales de 2018 no deben repetirse, porque en ese entonces hubo un proceso electoral pero la oposición llamó a la abstención. «Yo sé lo que dice la Constitución. En 2018 hubo presidenciales y la oposición no participó y dejamos a Falcón solo con Maduro. La constitución de 1999 dice que hay parlamentarias y debe haberlas».

«¿Creo que puede haber presidenciales luego de las parlamentarias? Sí, porque si la oposición saca mayoría simple puede apostar por una enmienda constitucional y en 6 meses puede haber elecciones, pero eso solo saldrá de un acuerdo político como pasó en 1989 en Polonia. Lo que está claro que la violencia y la corrupción con la que se ha manejado el G4 no deja que salgamos de Maduro», fustigó.

Guaidó debe confesarse con el Padre Pino

El dirigente opositor subrayó que Juan Guaidó ha mentido en diversas oportunidades y lo sigue haciendo cuando dice que no se ha reunido con delegados de Maduro. «Guaidó debería confesarse con el Padre Pino, un gran sacerdote que me enseñó que un líder político jamás debe mentir. Guaidó mintió cuando dijo que no se reunió con Diosdado Cabello y se reunió en el último piso del Hotel Lido, en uno de los salones de la derecha donde está el restaurante».

«Mintió cuando dijo que le iba a dar un bono a las enfermeras y que iba a venir ayuda humanitaria en medio de la pandemia y no llegó. Ha mentido y sigue mintiendo al país cuando dice que no se reúne con el Gobierno y acordó que a su tío le dieran casa por cárcel. A Guaidó no se le puede creer nada, al igual que a Leopoldo López. Por eso no le creen sus mismos militantes que han señalado que VP es un partido de corruptos», exclamó.

García recordó que en marzo durante una entrevista concedida a ND dijo que Acción Democrática iba a participar en las parlamentarias. «Yo te lo dije. Te dije que AD iba a participar. Claro que ahora no lo va a hacer Allup porque no va a dar la cara porque es parte de una clase política corrompida que gracias a Dios está llegando a su final».

Se dirigió a Nicolás Maduro para advertirle. «Tiene en las elecciones legislativas la última oportunidad de buscar una salida democrática a la crisis del país y debe entender que hay personeros que queremos participar en elecciones con garantías y respetar los derechos del pueblo. Pero que no se atreva a robarse las elecciones ni burlarse del país. Que tomé el ejemplo de Polonia, porque Maduro tiene la oportunidad de ser oposición en Venezuela cuando lo derrotemos, pero si insiste en que las elecciones sean un simulacro, su destino será muy oscuro como el de Noriega», concluyó.