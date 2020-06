El líder del movimiento Prociudadanos, Leocenis García, instó a los ciudadanos a votar en las venideras elecciones parlamentarias y a vencer a la abstención, porque, dice, «solo así Nicolás Maduro se acercará a su muerte política”.



“Hay que volver a la ruta electoral, y participar para vencer a Maduro. Nuestro papel es vencer la abstención, devolver al país la esperanza, porque solo así Maduro se acercará a su muerte política y su salida del poder” señaló.

García además cargó contra el G4 y les exhortó a dejar de ‘mentirle’ al país cuestionando al nuevo CNE que vaya a nombrar el TSJ/ANC.

“Dejen de mentirle al país, cuestionando un CNE nombrado por el TSJ, porque eso fue una posibilidad que discutió el G4 con el gobierno, ¿o se les olvida que en esas negociaciones participó Stalin González y otros diputados en representación del G4 y el propio Guaidó?” fustigó.

Dijo García, en su programa por redes sociales, que “es increíble pensar que en Venezuela debe ser un método distinto al acuerdo político lo que ayudará a construir la transición”.

“Fíjense que hablo de acuerdo político y no de acuerdo democrático, porque los acuerdos políticos se pueden hacer con dictadores, y los acuerdos democráticos se hacen con demócratas. Usted hace la paz, ¿con quién?, evidentemente con quién está haciendo la guerra”, añadió.

Así pues, aseveró el opositor al gobierno de Nicolás Maduro y a la gestión del Guaidó, que lo que propone el presidente del Parlamento “es un completo disparate” y una “irresponsabilidad”, para seguidamente afirmar que “afortunadamente hoy, él tiene un rechazo muy alto en el país”.

“La AN no puede autoalargar su periodo, están vendiendo una estafa. El periodo se vence este año, y no participando, no van a lograr nada”, finalizó.