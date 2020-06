El exalcalde metropolitano Antonio Ledezma opinó este jueves sobre la designación del nuevo CNE. Aseguró que es un dilema, y que por donde se le vaya a entrar “es una trampa” porque la vía no es “el abismo electoral”, sino el «cese de la usurpación»



“Dilema de si es el TSJ o la Asamblea Nacional quien designa CNE es, por donde se le entre, una trampa. La vía es el Cese de la Usurpación, no el abismo electoral. Con ambas opciones Maduro nos quiere meter en su redil electoral para ganar legitimidad. ¡Con TSJ chimbo no se negocia!”, escribió Ledezma en Twitter.

Ayer, el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, sugirió a El Diario que se habían dado ‘contactos’ entre miembros del Comité de Postulaciones del Parlamento y personeros de la administración madurista para la conformación del nuevo CNE.

Entre otras cosas, aseguró que le había dejado claro al gobierno que la oposición que dirige no se iba a prestar para otro ‘fraude’.

Y el mismo día, el TSJ/ANC, que ya declaró la omisión legislativa y procederá a elegir el CNE, solicitó a ese comité de postulaciones consignar listado de preseleccionados a rectores.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) June 11, 2020