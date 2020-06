El dirigente opositor, Antonio Ledezma, aseguró este viernes que Nicolás Maduro es quien no quiere ir a elecciones y por eso cierra las vías electorales y hace fraudes, por lo que llamó a los venezolanos a no dejarse confundir.



«Amigos y amigas de Venezuela. No se dejen confundir. Maduro y sus secuaces andan diciendo si queremos ir o no a elecciones ¿De qué elecciones están hablando? si el que no quiere ir a elecciones libres es Maduro. Por eso ha hecho fraudes y cierra las vías electorales ¿Cómo vamos a ir nosotros a unas elecciones con esta tiranía? Eso es como llevar al hijo a que lo bautice el diablo», manifestó Ledezma en Twitter.

Reiteró que el «régimen» va a caer «porque es insoportable ¿Cómo puede mantenerse un régimen con la gente pasando hambre con un sueldo de dos dólares?».

«Estamos hablando de narcos, terroristas, criminales convictos y confesos ¿Cómo puede mantenerse el régimen en pie con ese lastre? Hay mucha inconformidad en los cuarteles. Por cada general que trafica oro hay 100 tenientes disgustados. 200 capitanes incómodos. Por cada general que trafica cocaína, hay 10.000 soldados incómodos», argumentó el exalcalde metropolitano.

Ante esto hizo un llamado a «no perder la fe. Eso va a caer. Retomemos la estrategia. Las movilizaciones. Porque de que caen, caen».