El ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, rechazó el acuerdo que firmara el equipo médico de Juan Guaidó con la administración de Nicolás Maduro, según explicó Jorge Rodríguez, para combatir «juntos» la pandemia del coronavirus.



«Mire presidente juan Guaidò, con todo mi respeto, el acuerdo prioritario que tiene que firmar es con la DEA para que se lleve esa pandilla de narcos. Porque en Venezuela, con ese régimen venenoso, no habrá plan de salud que valga, hasta que no nos curemos de ese mal diabólico ¿Estamos?», dijo Ledezma en Twitter.

Jorge Rodríguez hizo público el acuerdo la noche de este martes y aclaró que el equipo médico de Maduro está liderado por Carlos Alvarado y el de Juan Guaidó, encabezado por Julio Castro.

Guaidó habló sobre el acuerdo y dijo que, tras meses de «insistencia y lucha», lograron un acuerdo que permita a la OPS recibir donación para atender el coronavirus en Venezuela.