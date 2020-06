La gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, envió un mensaje directo este martes a Nicolás Maduro, donde le pide que “se preocupe más” por la salud de la población que por las elecciones parlamentarias.

“#30Jun Nicolas Maduro, le recomiendo: preocúpese más por la salud de la población que por las elecciones !!!. Hospital Central de San Cristóbal está sin material de protección y bioseguridad”, expresó Gómez vía Twitter.

La mandataria regional reiteró que “no queremos que en Táchira suceda lo del Zulia, debemos preservar al personal de salud #100díasSinPresupuesto”.

“Al señor Nicolás Maduro le decimos, que usted está preocupado por el tema de las elecciones y yo le recomiendo que se preocupe por la salud de la población, porque hoy el Hospital Central de San Cristóbal, hoy el estado Táchira ha venido preservándose frente a la pandemia, y nosotros como autoridades gubernamentales no podemos dejar vulnerables a la población”, afirmó Gómez en un video adjunto al tuit.

Finalmente, la gobernadora tachirense señaló que “no queremos repetir el caso del Zulia, no queremos repetir la vulnerabilidad de los médicos que se está presentando en el estado Zulia. Nuestro personal de salud es muy valioso, ellos tienen una valía importante, están trabajando más por vocación que por remuneración. Hoy en el Hospital Central de San Cristóbal no hay insumos médicos quirúrgicos, no hay medicinas, no hay material de bioseguridad, y eso es una garantía que debemos dar al personal que enfrenta la pandemia en medio de la mayor dificultad que haya podido vivir Venezuela”.