El primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa (PJ-Zulia) recordó este miércoles que el TSJ ha designado a las autoridades del CNE por vía de omisión legislativa desde el año 2004 y destacó que esto es «inconstitucional» porque esta competencia es solo de la AN.

«El TSJ viene haciendo esto inconstitucionalmente desde 2004, en 16 años la AN no ha designado a los rectores del CNE, porque el TSJ ha sustituido a la AN. En Venezuela el equilibro de poderes no existe, por eso debemos seguir trabajando y si toman la decisión que han tomado durante 16 años de nombrar a un CNE sin la AN seguiremos luchando para que tengamos un CNE real y confiable», dijo en entrevista en Tv Venezuela.

A la vez que resaltó que la AN presidida por Guaidó no reconocerá a un CNE cuyos nombres no sean propuestos por el Comité de Postulaciones Electorales que preside el diputado Ángel Medina (PJ-Bolívar) y que no sea aprobado por Juan Guaidó. «Esa es la fórmula de un CNE realmente confiable, ojalá participaran los del Psuv en ese proceso, pero sino lo hacen debemos seguir adelante».

Para Guanipa es el Comité de Postulaciones Electorales quien debe llegar a un veredicto y acotó «deberá participar la gente del Psuv y sino igual se puede lograr el cuórum para avanzar en la selección de los aspirantes al CNE. Creo que esa es la vía para seguir en un acuerdo de tener un árbitro electoral que sea realmente confiable para los venezolanos», reiteró.

Asimismo, consideró que la sentencia del TSJ es parte del «entramado de Maduro para mantenerse en el poder sin tener el apoyo popular» y aseguró «no vamos a soportar una farsa electoral, una pantomima como lo hizo Maduro en 2018 porque desde allí vino todo el proceso de desconocimiento mundial».

Recordó que desde el año 2015, los magistrados del TSJ fueron elegidos por la Administración de Maduro para que recibieran «ordenes» desde Miraflores. «Hacen sentencias con contenidos políticos que no reflejan la constitución ni la ley. Declaran legítima una junta directiva de la AN (Parra) que no puede hacer sesiones porque no tiene diputados».

«Luego toman la decisión de omisión legislativa, cualquier decisión que tomen es irrita y si ese TSJ tuviera legitimidad no podría bajo ningún concepto sustituir a la AN en su atribución de designar a los rectores del CNE porque son competencias exclusivas de la AN. Lo que han hecho es armar un entramado electoral que no tendrá apoyo del pueblo, porque tienen cobardía a someterse a un escrutinio público de manera transparente».

«No hay forma de que se pueda sustituir a la AN en la designación de los rectores del CNE y nosotros solo reconocemos el Comité de Postulaciones que preside Ángel Medina y las decisiones que toma la AN representada por Juan Guaidó», sentenció.