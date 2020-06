El vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, criticó este jueves que el gobierno chavista, a su juicio, haya instado a la población a quedarse en casa pero por la falta de la gasolina y no por la pandemia del coronavirus. “No puede ser posible”, dijo.



“No puede ser posible que esta gente nos haya llevado a la situación en la cual no teníamos nada de gasolina durante 2 meses y todo el tema de la cuarentena y el “Quédate en casa” no tenía que ver con el #coronavirus sino con la gasolina”, recriminó vía Twitter.

En otro mensaje, cuestionó que la ‘dictadura’ dice que los casos se han incrementado, al mismo tiempo llega la gasolina desde Irán y comienzan a flexibilizar la cuarentena.

Y, dice, “si a esto le agregamos el acuerdo con Irán, que es el mayor financista del Hezbolá y quiere tener un enclave en el norte de Suramérica, la cosa se complica más”.

Así pues, señaló: “Tenemos que actuar, intensificar la presión. Y estoy seguro de que seguiremos contando con toda esa comunidad internacional que tiene muy claro el riesgo que todo esto comporta. ¡Nuestra única opción es seguir adelante!”.

