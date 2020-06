El dirigente del partido Redes y exalcalde metropolitano de Caracas Juan Barreto aseveró este viernes que el gobierno de Maduro pese a que no tiene legitimidad no está derrotado y dijo que los partidos deben participar en las elecciones parlamentarias, pese a que no estén dadas todas las garantías electorales.

«Yo creo que la pelea es peleando, el gobierno tiene fuerzas tácticas, el apoyo de la Fuerza Armada, de los sectores populares que aún lo apoyan, tiene el peso muerto de las instituciones y su ejército de funcionarios. Eso es fuerza y poder. Es posible que haya perdido la legitimidad de origen en la gestión, pero no está derrotado, tiene fuerzas reales», dijo en entrevista en Primera Página.

«La oposición cree que porque hay antipatía y rechazo hacia el gobierno, el trabajo ya está hecho y no es verdad. El gobierno tiene una fuerza acumulada y a través de ella negocia y termina imponiendo condiciones. No está el gobierno contra la pared, no está presionado, no hay grandes masas en las calles pidiendo la salida de Maduro y eso hace que la negociación la dirijan ellos, no aceptar eso es hacer metafísica», enfatizó.

Consideró que cada condición que permite el gobierno es un espacio para quienes se les oponen y declaró: hoy se lograron un conjunto de garantías y sabemos que van a darse más.

Condenó que la Mesa de Diálogo Nacional sea criticada y que quienes la integran sean señalados de colaboracionistas. «Se le echa plomo a los que están en esta mesa, le dicen la mesita, entonces la mesa de Oslo y la de Barbados era la gran mesa porque estaba Borges y los demás. Es absurda la descalificación, el chantaje y señalarlos de colaboracionistas porque están dispuestos a dialogar condiciones mínimas y razonables para abrir canales».

Afirmó que hay muchos partidos que van a participar en las parlamentarias y acotó: dicen las encuestas que el pueblo va a participar, va a haber un voto castigo contra el gobierno y de allí surgirá una nueva mayoría que producirá cambios. Nosotros desde Redes decimos «hagamos una nueva mayoría y preparémonos para el revocatorio».

«Podemos organizadamente producir un cambio, pero si no participamos y si creemos que papá gringo nos va a salvar estamos contribuyendo a que Maduro se perpetúe».

Barreto condenó que exista una oposición que parece ser controlada desde EEUU. «Si yo me paro y digo mañana salimos del gobierno recibiré aplausos, pero si digo que eso lleva tiempo y que hay que esperar muchos me van a caer encima, esto no se va a solucionar a golpes ni a porrazos, dicen que hay una oposición a la medida de Maduro, pero yo digo que hay una oposición a medida del gobierno de EEUU».

«Esta gente que ahora se disputa el oro obtenido por el gobierno inglés y acusa a todo el mundo desde redes sociales para chantajear a los demás es una oposición que hace política desde la irracionalidad, desde las bajas pasiones (…) Pareciera que Trump y los republicanos secuestraron a un grupo de venezolanos y los pusieron a dirigir Venezuela».

Sobre la decisión del TSJ/ANC que designó juntas directivas ad hoc a partidos de oposición, indicó que estas decisiones estimulan la participación de militantes en las parlamentarias. «La injerencia del Estado en los partidos no es nueva, nosotros denunciamos cuando el TSJ aplicó la medida que ahora se está desaplicando, fuimos al TSJ metimos una carta y pedimos revisión de nuestros datos, ahora se fueron las autoridades y no nos han dado respuesta».

«Tú puedes estar en contra de una ley, pero debes cumplirla mientras esté en vigencia. Son los partidos quienes han estimulado esta práctica nociva y perniciosa del gobierno y de las instituciones, cuando solicitan al TSJ la injerencia en asuntos internos de los partidos. Cuando Allup apeló al TSJ y luego le entregaron AD es muestra de ello y ahora recibe una cucharada de su propia medicina».

«Lo que está pasando con PJ es distinto, porque un grupo de dirigentes miembros de la dirección regional del partido, 12 de ellos de las regiones solicitan al TSJ la restitución de la dirección política porque buena parte de los dirigentes están en el exterior, muchos inhabilitados o fuera del país por lo que PJ se quedó descabezada. Eso no es malo, lo que pasa es que la oposición que tiene dictaduras en los propios partidos, que tiene utilización autoritaria de sus militantes creen que los partidos son de ellos y que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa».