José Ignacio Hernández, ex procurador designado por la AN, indicó este jueves que el “régimen” de Nicolás Maduro “sabía” que había renunciado a su cargo desde el pasado 28 de mayo y por ello “montó esa nueva campaña” en su contra.

“El 28 de mayo, luego de semanas de conversaciones, renuncié al cargo de Procurador. La intención era hacer el anuncio la semana que viene con la designación del nuevo equipo. El régimen de Maduro sabía de mi renuncia al cargo de Procurador, y por ello, montó esta nueva campaña”, posteó Hernández en su cuenta Twitter

Además señaló que “deploro que las circunstancias de mi renuncia hayan derivado de la indebida filtración que el régimen de Maduro hizo de la reunión en la Comisión de Energía, que se suponía reservada”.

“Es muy grave que esto se haya filtrado, y lo que más lamento es que los venezolanos se hayan tenido que enterar por esta vía, de lo que ha sido uno de los problemas principales que he venido enfrentando en cuanto al cumplimiento de mis funciones. Esta transición tiene meses gestándose. La idea es fortalecer el sistema de defensa del Estado, hay un magnífico equipo que en su momento será anunciado y contará con toda mi colaboración, y en mi caso personal retomaré proyectos académicos y centrarme en aspectos de asesoría legal estratégica de litigios que no había podido atender”, expresó Hernández al programa Código 58 de TV Venezuela Noticias.

Así mismo, agregó que “aclaro que he tenido el apoyo del presidente Guaidó y de las organizaciones como partidos políticos pero lamentablemente algunas individualidades no. Renuncié pensando en el país. Debe haber una investigación para conocer cómo el régimen de Maduro logró develar las confidencialidad de las conversaciones. Es deplorable que la debilidad institucional de la procuraduría sea ventilada de esa manera”.

Junto al tuit, el ahora ex procurador compartió una carta enviada directamente a Juan Guaidó el 28 de mayo, donde le dice que “ref.: Renuncia al cargo de Procurador Especial. 1. Me dirijo a usted en la oportunidad ratificar mi decisión de renunciar al cargo de Procurador Especial, como ya había anunciado semanas atrás, de acuerdo con el plan presentado y en el cual mi salida del cargo se produciría -a más tardar- el 30 de junio de 2020”.

Lea a continuación el resto de la carta íntegra de la renuncia de José Ignacio Hernández enviada a Juan Guaidó:



2. La renuncia responde a la imperiosa necesidad de implementar reformas institucionales profundas en el sistema de defensa judicial del Estado, lo que me permitirá dedicarme a la atención de proyectos de asesoría legal estratégica asociados a la compleja transición venezolana.

3. Debe acotarse que esta Oficina cumplió con los objetivos inmediatos derivados del artículo 15, literal «b» del Estatuto que rige la transición a la democracia, pese a los obstáculos institucionales enfrentados. Actualmente los litigios en contra de la República y sus entes descentralizados están estabilizados, y se logró definir la estrategia de defensa procesal en todos los litigios. Se logró además la suspensión de los casos de mayor riesgo, difiriendo de esa manera lo que era, en enero de 2019, una situación de riesgo inmanente en contra de los activos de Venezuela, por el default desordenado de la deuda pública heredada de Chávez y Maduro. En tal sentido, esta Oficina lideró el proceso de definición de la estrategia de renegociación de esa deuda, desde la Comisión Presidencial creada a tales efectos, cuyos miembros han trabajado en diversos aspectos de esa estrategia.

4. Para el cumplimiento de esa estrategia, la Oficina trabajó en coordinación con la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), pieza clave en la defensa de la estatal petrolera frente a las reclamaciones heredadas. Igualmente, en coordinación con la junta administradora ad-hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), se avanzó en la estrategia de defensa de los activos del Instituto Emisor.

5. La mejor muestra del éxito de esa estrategia es Citgo. Esta Oficina tuvo a su cargo el diseño del plan que permitió al Gobierno Interino tomar control de Citgo, rescatando además su autonomía. Asimismo, lideró la estrategia legal orientada a defender a esa empresa del régimen de Maduro y de los acreedores, colaborando además en la flexibilización del régimen de sanciones.

6. Mención especial merece el caso de los Bonos PDVSA 2020, que constituían un riesgo inminente para Citgo. Esta Oficina coordinó la estrategia legal que permitió diferir la licencia que hubiese permitido a los acreedores tomar control de Citgo y, cumpliendo con el mandato de la Asamblea Nacional traducido en los Acuerdos del 27 de septiembre de 2019 y 15 de octubre de 2019, coordinó la demanda de nulidad en contra de esos Bonos.

7. Algunos integrantes de la coalición política del Gobierno Interino criticaron esa estrategia, haciendo ver que respondía a una acción aislada de esta Oficina. Lejos de ceder a las pretensiones de los tenedores del Bono 2020, que colaboraron con el régimen de Maduro en la inconstitucional cesión de Citgo como colateral en octubre de 2016, esta Oficina cumplió con los Acuerdos de la Asamblea Nacional, logrando de esa manera la protección de Citgo.

8. En adición, esta Oficina lideró el proceso de diseño institucional de la organización del Gobierno Interino, en permanente colaboración con la Asamblea Nacional. Adelantó propuestas para la recuperación de activos derivados de la corrupción, el rescate del marco jurídico de inteligencia financiera, el marco jurídico del procedimiento de recuperación de activos del Estado, el diseño de la estrategia legal de protección de activos ante la OFAC en coordinación con la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, así como propuestas diversas de los cambios institucionales necesarios para avanzar en la transición venezolana. Al término de mis funciones, como corresponde, presentaré el informe con la memoria detallada correspondiente.

9. Confío en que la reestructuración del sistema de defensa judicial del Estado permita preservar esos logros y avanzar en los objetivos diseñados en el Estatuto que rige la transición, corrigiendo las fallas que, como fue advertido desde el año pasado, afectan gravemente el conecto ejercicio de esta defensa.

10. Reitero el agradecimiento por la confianza depositada al encargarme la Oficina del Procurador Especial, así como mi reconocimiento a los funcionarios del Gobierno Interino y de la Asamblea Nacional que colaboraron con la gestión de esta Oficina, y que aliviaron las cargas propias de la Oficina, permitiendo así obtener logros que, de otra manera, no se hubiesen alcanzado.

Cordialmente,

José Ignacio Hernández G.

