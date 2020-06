El diputado José Brito (PJ-Anzoátegui) aseveró este jueves que muchos diputados quieren participar en las elecciones parlamentarias pero temen ser sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU. Y a los creen en la vía insurreccional les dijo: «dejen de hablar gamelote y tomen su fusil».

En entrevista exclusiva concedida a ND, Brito, quien fue designado por el TSJ/ANC como el nuevo coordinador nacional de PJ, expresó que Julio Borges y otros miembros de la junta directiva del partido han hecho del mismo una franquicia y que dejaron de estar al servicio de los venezolanos desde hace mucho tiempo.

«La decisión del TSJ responde a un recurso que solicitamos en enero en atención a solicitar el resarcimiento de nuestros derechos como militantes en virtud del atropello que sufrimos cuando nos colocaron en un paredón de fusilamiento por denunciar hechos de corrupción. Además, en PJ no se hacían elecciones. Lo que había era una perpetuación en el poder y debemos ser una estructura político-partidista para ponerla al servicio de una estrategia de confrontación y de insurrección», dijo.

«Había una dictadura porque, lamentablemente, ahora los partidos políticos y en especial PJ son una suerte de franquicias que terminan colocando las direcciones nacionales de esos partidos en Washington. Es decir funcionan bajo el tutelaje norteamericano».

¿Cree usted que este CNE sienta las bases para tener elecciones libres? ¿Qué opina de que más de 100 diputados que apoyan a Guaidó han manifestado que no se prestarán para una farsa electoral con este CNE?

– Hay muchos colegas parlamentarios que quieren participar, pero no lo hacen por miedo a sanciones de EEUU. El Departamento del Tesoro anunció sanciones contra mi persona y otro grupo de diputados en enero y recientemente salió James Story diciendo que nos va a sancionar. Yo le respondí: ¿eres pendejo o te la das? Pero de pendejo no tiene nada. Lo hicieron de manera deliberada, jugando al desconocimiento de la gente sobre esta medida porque quieren revivir el miedo y el pánico en los parlamentarios para que no participen en el proceso. Les da miedo que tengan un hijo en EEUU y lo expulsen o perder la visa estadounidense.

– Parece mentira, pero perder la visa de EEUU o sanciones aterroriza a muchos dirigentes políticos. Nosotros estamos sancionados en enero, pero me da igual porque yo no los reconozco, si quieren tener mis datos en su página que los tengan, pero sabemos que solo lo hacen para sembrar miedo y pánico, para que los diputados no participen y hoy más que nunca le decimos: no aceptamos tutelaje de los gringos, ni de nadie.

Bolivia es ejemplo de lo que pueden hacer unas elecciones

Sobre la abstención, Brito aseguró que más del 50% de la población quiere participar en parlamentarias. «No sé que pasará durante el proceso porque no soy pitonizo, pero sé que la gente tiene un profundo deseo de participar, deseo de un cambio, de buscar una solución a la crisis del país. Quieren que el parlamento esté en función de la solución a la grave crisis económica, política y social. Sin convocatoria oficial hay una intención de voto de más del 50%, quieren votar por una alternativa distinta a la de los dos extremos que solo ofrecen confrontación y no soluciones».

«Este es un país participacionista, les gusta votar. En EEUU y en Colombia la gente no vota. Votan 4 gatos y siempre elijen a la oligarquía. Si el pueblo votara ellos no llegarían a la presidencia. Pero eso no pasa aquí. Los dirigentes no pueden seguir pretendiendo hacer política negando, cerrando y suicidando la política, el ejercicio y el llamado debe ser a participar», consideró.

«Los que tuvieron un orgasmo con lo que pasó en Bolivia deben recordar que si no hubiese votado la gran mayoría de la población, difícilmente hubiesen tenido el elemento movilizador para que Evo Morales saliera del poder. Las elecciones pueden ser vistas como un evento movilizador y reagrupador de fuerzas para ejercer un cambio», enfatizó.

Por otro lado, acotó que este nuevo CNE «no es ideal». «Sabemos que este no es el CNE ideal, pero aunque la comparación sea odiosa, es mucho mejor que el que estaba antes. Aquel CNE era un 4-1 que a veces parecía 5-0. En este nuevo CNE vemos un 3-2. Nosotros sabemos que las 3 representantes no son independientes, pero también debemos saber que los otros dos tampoco son independientes. Unos responden a intereses del Gobierno y otros a los de la oposición».

«En todo caso sabemos que el camino no será fácil. Maduro no va a poner una alfombra roja, ni él ni ningún otro gobierno. Será un camino espinoso pero si planteamos una ruta bajo principios democráticos y no insurreccionales me tratarán como demócrata. Muchos tienen una dicotomía porque actúan desde la insurrección y quieren ser tratados como demócratas. Y eso es lo que ha traído tanta muerte, cárcel, exilio y mucha frustración y decepción de los venezolanos», sentenció.

Asimismo, aseguró que quienes insisten en seguir un camino contrario a la salida electoral deberían hacerlo de frente y de una vez por todas. «Es la hora del deslinde. Estos que persisten en la vía insurreccional dejen de hablar gamelote y tomen un fúsil, suban cerros, cojan monte y armen su guerrilla. Los que creemos que la solución es una gran fuerza social que vaya al encuentro de una organización política-partidista, nos pondremos al servicio de la gente y marcaremos la diferencia de aquellos

que solo se han lucrado del sufrimiento de la gente».

No sé si Álex Saab es un demonio o un ángel: no lo conozco

En 2019, una investigación del periodista Roberto Deniz y el portal Armando.Info concluyó que los diputados Adolfo Superlano y José Brito entregaron una carta en la Ficalía General de Colombia para defender a Carlos Lizcano Manrique, uno de los socios de Áléx Saab en Venezuela. Saab, un empresario colombiano acusado de lavado de cientos de millones de dólares en la importación de alimentos para los Clap, fue detenido el viernes de la semana pasado en Cabo Verde y ahora espera un proceso de extradición hacia EEUU quien también lo acusa de narcotráfico.

Al ser consultado sobre su relación con Saab, Brito respondió enfáticamente que no conoce al colombiano y que solo lo ha visto en internet. «En primer lugar, nunca he cruzado palabras con él. No lo conozco. La primera vez que lo vi fue en un video de hace días donde lo estaban trasladando. No sé si Álex Saab es un ángel o un demonio. No sé si es una carmelita descalza o un diablo. Lo que sé es que le han seguido una investigación por narcotráfico. A él lo investigaban porque hubo denuncias

de los productos Clap porque supuestamente no tenían los requerimientos nutricionales mínimos para el consumo humano».

«Hubo cartas emitidas por el diputado Freddy Superlano, que en ese entonces era presidente de la Comisión de Contraloría de la AN. Esas cartas decían que los productos en casi su totalidad sí se ajustaban a los requerimientos nutricionales, basados en un estudio que se hizo en la UCV. Yo ahora ocupo el cargo de Superlano y he pedido revisar ese informe», alegó.

«Ojalá esto sea producto de una denuncia real y que se logren establecer responsabilidades por un delito real. Porque sería lamentable que esto sea parte de una estrategia perversa y que los Clap, que le llega a los más necesitados y empobrecidos, no dejen de recibir este beneficio como consecuencia de estos hechos. Y que como producto de esto mismo se genere un estallido social. Eso sería un acto inconcebible y del cual yo no participo».