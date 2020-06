El politólogo John Magdaleno consideró este martes que la expulsión de la embajadora de la UE no resolverá ningún problema y podría afectar el entorno previo a las parlamentarias.



«Expulsar a la embajadora de la UE no comunica exactamente la voluntad de resolver los problemas… La expulsión implica un escalamiento de la confrontación con factores de la comunidad Internacional», señaló Magdaleno a Vladimir Villegas.

En ese sentido asegura que dicha expulsión «puede afectar el entorno previo a las elecciones parlamentarias».

Sobre las elecciones parlamentarias, destacó que el «régimen autoritario nunca te va a dar condiciones para una elección justa, lo cual no implica la decisión de no participar».

«Cuando no se participa en los espacios institucionales se queda confinado a escenarios insurreccionales», destacó Magdaleno quien dijo no tener la menor duda que «el costo mayor es el de no participar en las elecciones».

Para el experto, los factores opositores que tienen diferencias pueden repartirse los roles en vez de atacarse entre si. También señala que la mayoría obtenida en el 2015 «sirvió de contención. De no haberse logrado habría sido peor»

Asimismo dice que las elecciones son para utilizarlas como detonantes de otros procesos. «Pero aquí nunca lo hemos hecho».