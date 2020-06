El ministro de Comunicación e Información del oficialismo, Jorge Rodríguez, aseguró este martes que han coincidido con la oposición en promover la mayor participación política en las parlamentarias.

«En la conversaciones con las distintas oposiciones, sobretodo los de la mesa de diálogo nacional, hemos estado de acuerdo que se debe promover la mayor participación política en las parlamentarias», dijo Rodríguez para VTV.

Tras esto señaló que ay una inmensa cantidad de venezolanos, «de distintos signos políticos, que están dispuestos a participar en las próximas elecciones».

«Aquellos que votaron en 2015 ahora tendrán que darse cuenta del desastre que significó la elección de estos señores como diputados», recalcó el chavista.

Por otro lado, habló del diálogo en República Dominicana y dijo que ya habían llegado a un acuerdo «y eso está certificado. Era tan el nivel de acuerdo que en la puerta del recinto donde se iba a dar la firma, ya estaba un podio y estaba el acuerdo para que fuera firmado».

«En algún momento de la tarde del 6 de febrero se desaparecer el jefe de la delegación opositora Julio Borges. El presidente dominicano empieza a llamarlo y no contesta. Resulta, según la información que no proporcionan es que desde Bogotá hacen una llamada Borges donde le exigen que no firmen el acuerdo y que bajo ningún concepto les permitirían participar en elecciones», detalló Rodríguez.

Concluyó aseverando que «el chisme es que Julio Borges llegó absolutamente borracho. En avanzado estado de ebriedad. Tuvo que utilizar el alcohol para poder enfrentar la situación de cobardía tan tremenda que protagonizaron ese día».