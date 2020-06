La última vez que Tomeu Vadell conversó con su familia por teléfono fue el lunes 15 de junio, según nos contó su hija Verónica Vadell. En esa llamada el papá comentó que no había salido de su celda por la cuarentena, excepto para hablar con ellos o llenar los tobos de agua, porque en su celda no hay agua corriente. Pero Verónica nos dijo algo más: «Él no quiere preocuparnos».



«Cada uno de los señores ha demostrado desde la semana pasada distintos síntomas. Mi papá tuvo como una gripe, tuvo problemas gastrointestinales. A su otro compañero, tuvieron que llamar a su esposa para informarle que no se sentía bien, que no podía respirar, que al parecer tenía los pulmones llenos de líquido”, comentó la hija a ND.

La controversia

Familiares de los 6 de Citgo solicitaron su liberación el martes, por estar preocupados por la pandemia en la cárcel donde se encuentran. Así lo informó CNN.

“Tomeu Vadell, Gustavo Cárdenas, Jorge Toledo, Alirio José Zambrano, José Luis Zambrano y José Ángel Pereira, integrantes del grupo conocido como Citgo 6, permanecen detenidos sin juicio desde noviembre de 2017. Ahora el virus amenaza el colapso del sistema hospitalario y han surgido informes de casos dentro de las instalaciones de la prisión donde están detenidos, por lo que sus familiares dicen que se encuentran en peligro mortal”, dijo el canal.

Sin embargo, al día siguiente el canciller/ANC, Jorge Arreaza, mostró en su cuenta de Twitter un video y cuatro fotos de los 6 de Citgo para desmentir a CNN.

“Mientras que en EEUU cientos de detenidos han perdido la vida por #covid-19, en Venezuela hemos tomado precauciones para evitarlo. Los EEUU tienen la intención de seguir justificando sus agresiones con mentiras sobre los 6 de Citgo que hoy están siendo juzgados por la justicia venezolana”, dijo Arreaza.

«Él no quiere preocuparnos»

Verónica Vadell comentó lo que su padre les dice. “La última vez que hablamos con él nos dijo que ellos siguen en su cuarentena. Que ellos no salen del cuarto de donde ellos están por precaución. Es decir, no habían salido al sol desde febrero. Nos dijo que no habían ido al gimnasio o áreas comunes. Salían para lo necesario. (…) Salían para llamarnos, o de vez en cuando para llenar los tobos con agua porque no tienen agua en el cuarto. Son las únicas veces”.

Pero luego algo más: “Nos dijo que estaba relativamente bien. (Pero) él trata de no preocuparnos mucho porque sabe que estamos lejos. Yo estoy embarazada de 8 meses y no me quiere alterar. No nos quiere contar mucho sobre las cosas”, cuenta Vadell, quien desde Nueva Orleans, EEUU; a diario se ocupa por buscar la liberación de su padre.

No obstante, alerta que, en efecto, hay exdirectivos que se han sentido mal. “Dijo que sí, había uno enfermo, otro había tenido dificultades y que él también se ha sentido mal, pero no nos contó mucho porque no nos quiere preocupar, ese es el problema”.

“Con la pandemia estamos preocupadas porque cada uno de los señores ha demostrado desde la semana pasada distintos síntomas. Mi papá tuvo como una gripe, tuvo problemas gastrointestinales. A su otro compañero, tuvieron que llamar a su esposa para informarle que no se sentía bien, que no podía respirar, que al parecer tenía los pulmones llenos líquido”, alertó.

“La verdad es que no sabemos cómo está porque no ha recibido atención médica. El video, uno lo ve y bueno, agradezco poder ver una foto de él, que demuestra que está relativamente bien, pero ese video no me muestra cómo está de salud”, precisó.

“Hacemos un llamado”

Verónica, que pronto dará a Tomeu Vadell su primer nieto, hizo un llamado al gobierno madurista y al de EEUU para que busquen la manera de liberar a los 6 de Citgo, pues “mi papá es un señor mayor con otros problemas respiratorios, de corazón y tensión desde antes. Son personas de alto riesgo”.

“Y cuando ves estas cosas y que cada señor ha tenido síntomas similares al Covid-19, uno piensa en peligro mortal porque no tienen atención médica ni la prueba descarte. Nadie los ha visto”, lamentó.

Aun así, dice que todavía mantiene las esperanzas porque su padre sea finalmente liberado, pero advierte que no tienen indicaciones “de nada”.

“No sé si estemos cerca, no tenemos indicaciones de nada. Lo que sabemos es lo que sale en las noticias. La esperanza es lo último que se pierde, no vamos a perder la energía. Mi papá no tiene voz y nosotros somos la voz para él. No podemos perder las esperanzas”, finalizó.

