El excandidato presidencial y presidente del partido Avanzada Progresista, Henri Falcón, acusó este sábado a Juan Guaidó y al llamado G4 de no haber designado un nuevo CNE. Y aseguró, tras la declaratoria de omisión parlamentaria por parte del TSJ/ANC, el nombramiento de un nuevo CNE «es una luz».

“El Parlamento Nacional tuvo la oportunidad de designar un nuevo CNE pero no lo hizo. No hubo la voluntad. Se priorizó el camino de la violencia (La Salida con las guarimbas, el abandono del cargo, el llamado a alzamiento militar del 30 de abril, Operación Gedeón, las sanciones, la intervención militar extranjera… y muchas otras acciones, al margen de la Constitución). Y lo peor es que ahora han dividido hasta la AN. Los diputados que proclamaron otra directiva fueron sus mismos compañeros de partido”, dijo.

“Ya está bueno de esta carrera suicida que ha llevado a la oposición democrática a su peor fractura y división en las últimas décadas. La mayoría del país (más de 90% de los ciudadanos) no se cala más la situación actual, quiere un cambio de gobierno”.

A continuación las palabras de Falcón:

«Durante los últimos años los venezolanos han sido castigados por el peor gobierno de nuestra historia; víctimas de la más cruel arremetida desde los factores de poder, político y económico, nacional e internacional.

Persecuciones, represión, improvisación, secuestro de poderes públicos, sanciones que afectan a los más pendejos, chantaje desde el poder y desde los partidos que se han autoproclamado dueños de la opinión y tratan de imponer su sectarismo a fuerza de descalificaciones en las redes sociales.

En los últimos 5 años existió la gran oportunidad de recuperar el país y no se ha podido por los errores reiterados que se han cometido.

Se ganó la Asamblea Nacional con el actual CNE, con condiciones electorales adversas, pero canalizando un descontento popular que hoy se ha duplicado y alcanza ya 90% de la población.

Se pudo avanzar en la reinstitucionalización del país, en la designación de un nuevo CNE, TSJ, Contralor, fiscal, y no se hizo. Se han perdido casi cinco años en peleas que han profundizado la división entre los factores democráticos que adversamos a este gobierno incapaz, irresponsable y hambreador.

Pero una dirigencia opositora que controla la AN contradictoriamente ha dinamitado cualquier salida constitucional. Han optado por la guerra, en lugar de la concertación.

¿Vamos a seguir aguantando este gobierno y el chantaje de una minoría extremista opositora que ha sido incapaz de brindar soluciones? ¿Vamos a seguir en el camino de la improvisación, apostando todo a que venga alguien desde el exterior a imponer sus intereses? ¿O vamos a asumir el compromiso con el país y a luchar por esa mayoría que está cansada de las peleas y decepcionada de no lograr el cambio de gobierno?

Que asuman su responsabilidad quienes tuvieron la oportunidad de designar un nuevo CNE y no lo hicieron. Ya está bueno de soportar tantas mentiras y manipulaciones. La arrechera de la gente hay que canalizarla hacia el cambio de gobierno”.

El nuevo CNE

Para el dirigente opositor el nombramiento de un nuevo CNE (por parte del TSJ) «abre una oportunidad para ratificarle al país y al mundo que la mayoría no quiere a este gobierno, pero tampoco guerra ni violencia. Que quiere una transición en Venezuela, con los venezolanos decidiendo por el camino que establece la Constitución para rescatar la democracia”.

“Quizás el nuevo CNE no sea el ideal, como tampoco lo es el actual con el que elegimos la AN que preside Guaidó. Pero es una luz que puede encender una llama en medio de tanta oscuridad. Exijamos condiciones, cambio de la estructura gerencial de todo el CNE, acompañamiento internacional, depuración del REP, levantamiento de inhabilitaciones, representación proporcional de las minorías… Falta mucho, cierto, pero esta pelea hay que darla”.

Para el ex gobernador de Lara, cuyo partido fue uno de varios que solicitó la declaratoria de omisión parlamentaria en el tema CNE, sería muy fácil echarle la culpa al otro y cruzarse de brazos esperando que venga una solución mágica. “Ya está bueno de esa fantasía.

«Hasta ahora la mayoría afectada, golpeada, excluida, ha estado al margen de las decisiones políticas. Un grupito se ha encargado de imponer su sectarismo.

Los demócratas creyentes, venezolanistas, quienes creemos en el entendimiento, hemos actuado dispersos, y es una crítica constructiva que hago; cada quien defendiéndose como puede, arrimando la sardina para su brasa. Ha sido una lucha como la de David contra Goliat”.

Aseguró Falcón que “el tiempo se ha encargado de colocar las cosas en su lugar». «Pero ya está bueno. Debemos superar la dispersión. O nos unimos ahora, o ellos terminarán de liquidarnos como ciudadanos, como país ¿Queremos un cambio de verdad? Usemos nuestra mejor arma: el voto. Vamos a armarnos con la verdad, para derrotar la mentira y la maldad».