El presidente de Soluciones, Claudio Fermín, aseveró este miércoles que se debe someter a revisión a las dirigencias de partidos como VP, PJ y AD por el llamado que hacen a la abstención en torno a las elecciones parlamentarias.

“En la Constitución de 1999 se establece que en la AN se debe elegir al CNE, pero cuando reúnen las dos terceras partes en Asamblea, y si no se reúne, la Asamblea no tiene esa facultad. El TSJ tuvo que intervenir para ver quién era la directiva de la AN legítima, que era la de Luis Parra, pero hay decenas de diputados que no atienden los llamados de Parra. Es un hecho comprobable que los propios diputados no están con voluntad de conformar las dos terceras partes. Muchos de ellos han dicho que no están interesados en ninguna elección”, expresó Fermín en VTV.

En ese contexto, afirmó que “en la mesa nacional vimos esto con mucha angustia, porque queremos que la ciudadanía participe en elecciones. Los diputados tienen vencimiento de su período en diciembre de este año. Toca organizar las elecciones en seis meses y a estas alturas, a comienzos de junio, los diputados ni pensaban en ponerse de acuerdo. Observando que no avanzaban, fuimos hasta el TSJ a decir en palabras sencillas que el país necesita una nueva directiva del CNE porque tenemos las elecciones encima y los diputados ni siquiera se reúnen. El acto de TSJ en designar al nuevo CNE fue muy serio, y no es la primera vez que eso ocurre”.

“Es una buena noticia para Venezuela realizar elecciones con un nuevo CNE. Desde el año 2005, hay partidos políticos que se organizan para no votar y decir que no voten. ¿Eso es lo que queremos como AN?, y creo que no. Debe haber una AN donde estén representando todos los trabajadores, partidos políticos, la AN es un resumen del país, pero por culpa de la abstención terminó siendo la dirección de un solo partido. Después ha seguido llamando a la abstención”, acotó.

Así mismo, Fermín aseguró que “en las bases de VP, de PJ, de AD, de esos partidos, la gente quiere votar, y no se explica como en las direcciones de esos partidos llaman a no votar. Estoy completamente en desacuerdo con esto. Hay que someter a revisión a las dirigencias de partidos políticos. La abstención le ha hecho un gran daño al país, impide que la ciudadanía se exprese. Quieren hacer creer que si usted vota, usted está traicionando la ética. El abstencionismo va a seguir creciendo y lo van a seguir impulsando, porque creen en invasiones, creen en la violencia y que todo se va a resolver matándonos los unos a los otros”.

“El llamado a los jóvenes, a todos, es que se organicen y postulen sus candidatos. Personas que se inclinen a resolver los problemas. Da lástima que haya algunos que llaman a la abstención, porque no quieren nuevos diputados y ellos seguir dirigiendo la política nacional”, reiteró.

Además el representante de Soluciones anunció que “la AN funciona con 167 diputados, es la estructura legal, aunque ya sabemos que eso está dividido. Es una AN muy precaria, no ha resuelto sus propias diferencias. El país ha cambiado, ha tenido movimientos migratorios internos y externos, somos más poblados de lo que éramos hace 15 años, se debe volver a investigar sobre eso y debe haber una representatividad equiparada al país. No sirve de nada que el partido que gana se lo lleve todo. Todo el mundo debe tener representación proporcional. Para estas elecciones va a crecer las plazas a dirimirse en la AN”.

“Venezuela no es solo el G4 y el Gobierno. Va a haber representación proporcional. Estoy muy esperanzado y muy optimista de que en cada rincón de Venezuela, todo el mundo sabrá que puede participar. El país está claro en que fueron engañados, con invasiones, con ayudas externas, y aquel que engaña no merece otra oportunidad. Si quiere cambio para el país, con más razón usted debe votar, porque ahí se pueden crear leyes distintas para que los gobernantes realicen sus trabajos. Si usted es chavista u opositor, les recomiendo que voten. Nosotros nos merecemos una nueva AN, esa que tenemos no le ha dado resultados al país”, concluyó.