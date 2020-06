El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, aseguró este jueves que el mundo no reconoce ni reconocerá la «farsa» del CNE designado por el TSJ/ANC para ir a las parlamentarias en las que no participará.

«Nadie los reconoce ni los reconocerá. Un Gobierno de Emergencia Nacional nos lleva a garantías y a una elección que sí reconocerá el mundo. No participamos en farsas, ni el mundo las acompañará», señaló Guaidó en Twitter.

Destacó que por la interlocución que tienen «con el mundo, en solo 3 días Europa, EEUU y Grupo de Lima ya rechazaron esta nueva farsa».

«Si este es el plan de la dictadura o lo que les dijo Maduro que era la solución a sus socios y a militares, los engañó», acotó el líder opositor.

Además recordó que en mayo de 2018 «lo dijimos claro: se robaron la elección y montaron una farsa. Ocho meses después, el mundo lo dijo: Maduro es un usurpador. El 23 de enero de 2019, el mundo nos reconoció».