El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, aseveró este viernes que “nadie en el mundo” va a validar ni ratificar “la locura” que pretenden hacer con la designación del nuevo CNE.

“Sabemos cómo actúa la dictadura. Han utilizado la palabra diálogo, negociación para destruir a la nación. Sabemos que tratan de ganar tiempo, de burlarse no solamente de los venezolanos, en este caso de la comunidad internacional, alguien como Felipe González incluso ya lo dice abiertamente en el mundo. A sabiendas de esto, en el marco de comité de postulaciones, que ustedes saben está compuesto de todas las fuerzas políticas, incluido el Psuv, se trató de aproximar, no nombres, porque eso sería violatorio de la ley, sino procedimientos, como decía ayer Ángel Medina que está establecido en la Constitución, se trató de aproximar una solución en definitiva”, afirmó Guaidó por Vivo Play.

El líder opositor aseguró en torno a la elección del CNE que “¿es el árbitro electoral una de las condiciones para ir a una elección libre?, si, por supuesto que vamos a hacer todos los esfuerzos para hacerlo, pero es solo una de las condiciones, tiene que ver con el derecho de elegir y ser elegido. Como es eso que la dictadura ilegaliza partidos, persigue dirigentes, asesina e incluso hace minutos otro escándalo con las Faes, con alguien cercano a alguien designado por la dictadura, e incluso la dictadura no dice nada. Hay muchas condiciones que son lógicamente sencillas y que entiende la UE, el Grupo de Lima, la OEA, EEUU y todo el mundo, incluso aliados de la dictadura, y nadie les va a validar ni a ratificar la locura que pretenden hacer en unas horas, si la pretenden hacer”.

“La única forma es por el Parlamento Nacional, nosotros vamos a insistir por esa vía, y la bandera electoral es la bandera de la democracia por cierto, no la bandera de la dictadura. Hoy cuando le preguntan a cualquier venezolano como quiere salir de esto, la respuesta es como sea, ahora yo pregunto cómo es ese como sea, primero no acostumbrarnos a las colas, no acostumbrarnos a lo que dice la dictadura, no es cierto que estén fuertes, están débiles, están aislados, no es sostenible el mecanismo que tratan para atropellar”, acotó.

Finalmente, Guaidó dijo que “mientras estemos unidos y movilizados no tienen como ganar, no es que ya ganamos, ganaremos cuando logremos desplazar a esa dictadura, lo he dicho una y otra vez y entiendo las dudas de algunos, pero para ninguna farsa nos vamos a prestar, no lo hicimos en mayo de 2018, mucho menos hoy que tenemos el reconocimiento y el respaldo del mundo”.