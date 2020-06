El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó dijo este miércoles que los diputados que apoyan a Luis Parra y los diputados que han asumido como directiva ad hoc de PJ, AD y UNT han traicionado a los venezolanos, no a Juan Guaidó como opositor.

«Un diputado alacraneado es el que vendió su conciencia por 30 monedas, un judas, un traidor. Eso es un diputado alacrán y no han traicionado a los partidos sino a la república, traicionaron a Venezuela y a ellos mismos, no a Juan Guaidó», exclamó durante una rueda de prensa desde la sede de AD en La Florida.

Declaró que estos parlamentarios junto a otros políticos fueron los que participaron en las elecciones de 2018. «Los que tratan de consolidad la farsa son los mismos actores de mayo de 2018, con algunos menos como Copei que no está en ninguna de sus expresiones, están mucho peor que en 2018, es por eso que el Gobierno de Emergencia Nacional no es un capricho, sino garantías para todos los sectores».

«Nosotros sí podemos hablar de garantías, la dictadura no, sino pregunten a Cristopher Figuera y a los que han colaborado con la transición», expresó y acotó «y no estoy hablando de impunidad, sino de justicia, de hacer lo correcto por un país que sufre la lejanía de sus familiares, que sufre por la persecución de la frontera. No hablo de olvido, sino de perdón».

Asimismo, aseguró que las protestas serán utilizadas por la oposición para impulsar la lucha política, «mayo fue el mes más agitado de los últimos 20 años, y no es más que por necesidad porque nadie protestas porque quiere y menos en medio de una pandemia. Esta fuerza política social la vamos a canalizar en la calle».

Guaidó enfatizó que cuenta con el respaldo de todos los partidos de la unidad democrática: aquí estoy con los jefes de fracción de los partidos, no van a poder unos alacranes, pseudodirigentes comprados a través de dinero y chantajeados romper la unidad.