El presidente encargado designado por la AN, Juan Guaidó condenó este lunes que la Administración de Maduro pretenda sabotear procesos y protestas en otros países, para desestabilizar la región.

«Hemos visto como desde Venezuela se ha pretendido sabotear procesos en otros países, recientemente trataron de dañar o perjudicar protestas naturales en EEUU que se pueden dar en nuestros países, sabotearon desde Venezuela para generar inestabilidad en la región. Mientras un país de la región sufra una dictadura con capacidad de generar daños, veremos como puede afectar los países de latinoamérica», dijo al intervenir en el diálogo legislativo 2020, junto a presidentes de los poderes legislativos de latinoamérica.

«Además, vemos el financiamiento directo e indirecto al terrorismo, producto del otro de sangre, la inserción ilegal en las fronteras, ecocidio en nuestras comunidades indígenas que han sido desplazadas para extraer oro a través del ELN. Como se mantiene Irán en Venezuela, hemos presenciado más de 17 vuelos en los últimos dos meses desde Irán al territorio venezolano», agregó.

Guaidó reconocido como presidente interino por más de 50 países, recomendó a las demás naciones de la región hacer esfuerzos para fortalecer la democracia y mantener la separación de poderes. «Levantó estas banderas porque cada uno de los países debe fortalecer a la sociedad civil para hacer siempre contrapeso al gobierno de turno, para así salvaguardar la democracia, los intereses de los ciudadanos y la democracia en América Latina».

«Se deben fortalecer las democracias de cara al futuro, fortalecer las economías para que nunca más nos veamos vulnerados por una pandemia. No es poco lo que podemos hacer desde los parlamentos para recuperar la democracia, no es poco levantar las voces, no es poco lo que puede hacer el Mercosur, el Parlamento Latinoamericano, son fundamentales», aseveró.

Asimismo, lamentó que los venezolanos afrontan al coronavirus en medio de la crisis humanitaria. «Las últimas 3 semanas se ha visto exponenciado el contagio con respecto a las anteriores y solo tenemos 300 camas con ventiladores. El virus que ha azotado a la humanidad ha llegado a Venezuela en un contexto de emergencia humanitaria compleja, de contexto institucional deteriorado, de usurpación de funciones del Ejecutivo y que limita al Parlamento», condenó.

Subrayó que la Administración de Maduro intenta «secuestrar» las funciones parlamentarias en todo momento e indicó «ningún parlamentario cobra sueldo desde hace 5 años, hay 36 diputados exiliados y con su inmunidad violada, el jefe de despacho está secuestrado en el Sebin y la sede del Palacio Legislativo fue secuestrada, tomada por militares y luego por paramilitares».

«Enfrentamos a la emergencia humanitaria compleja, a la pandemia y al virus letal de la dictadura que usurpa funciones, que no permite el contrapeso natural de la democracia», fustigó.