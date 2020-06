La coordinadora de la ONG Unidad Democrática del Sector Educativo, Raquel Figueroa, aseguró este jueves que la pandemia del coronavirus dejó en evidencia la “catástrofe” que existe en la educación venezolana, ya que el Estado no se preparó para incorporarla en las familias a través de las clases a distancia.

“Si nos centramos en la pandemia, podemos decir que ha dejado al desnudo toda una catástrofe, toda una explosión de la educación como derecho humano. Llegando la pandemia, el Estado no tenía las condiciones para enfrentar la educación, sacarla de la escuela e incorporarla en los sectores de la familia porque no había condiciones, el Estado no financió ni mostró interés a la educación a distancia. Las canaimitas, que servían como instrumento tecnológico, allí no fueron utilizadas. Este elemento es importante señalarlo porque hay que ubicar a la sociedad, al país, que Venezuela está ante un colapso del sistema educativo”, señaló Figueroa.

Dijo que la educación no es un sistema administrativo, sino un servicio para el desarrollo, y que por eso “pudiéramos decir que este sistema escolar está finalizando ante una crisis escolar y del derecho”.

“Allí estamos ante una situación sumamente grave porque la familia se ha convertido en un Estado societario y el Estado no da las mínimas condiciones. Pedagógicamente pudiésemos decir que este año no va a finalizar, desde el punto de vista del derecho. Desde el punto de vista administrativo, se puede finalizar el año escolar mañana, pero sin ninguna condición”, alertó.

Figueroa mencionó que si no hay enseñanza, aprendizaje y desarrollo del conocimiento, no hay educación y que por lo tanto, el inicio del nuevo año escolar “contribuye a que el estado tenga las mínimas condiciones y estamos finalizando este año en una situación tan lamentable que no ha sido atendida realmente desde el punto de vista de responsabilidad constitucional”.

“El Ministerio de Educación tiene que hacer un encuentro social con todos los protagonistas del hecho educativo, como los docentes y gremios y no solo la educación privada que está funcionando de alguna manera. La educación que tiene el Estado bajo su responsabilidad no está cumpliendo y la posibilidad de revisar el inicio del año escolar pasa porque haya un acuerdo social, una revisión, porque de lo que se trata acá es de las condiciones”, argumentó, entrevista en TVVenezuela.

“Puede iniciarse en septiembre, como puede iniciarse cualquier mes del año que viene o de este año; pero si no están las condiciones dadas, seguiremos ante una catástrofe de la educación como derecho humano”, apuntó.

Así pues, enfatizó que el ME, “si es un ente responsable o si estamos ante un Estado responsable” debe realizar de inmediato “una evaluación muy objetiva y científica de todo el proceso que se ha venido desarrollando con esta nueva modalidad a distancia, llámese una autoescuela, y en ese sentido, ver cómo está en proceso de finalización de este año escolar para poder ver cuál es la planificación estratégica que se debe desarrollar para el nuevo año escolar y por ende, su inicio”.