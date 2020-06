El Gobierno/AN que lidera Juan Guaidó rechazó este lunes la medida del TSJ oficialista en torno a la anulación de la directiva del partido político Acción Democrática que lidera Henry Ramos Allup y la designación de una junta Ad Hoc presidida por Bernabé Gutiérrez.

“Alerta | Denunciamos la nueva maniobra de la dictadura de Maduro para arrebatar el partido Acción Democrática a su actual directiva. Queda develado el plan del régimen de apropiarse de la tarjeta, símbolos y logos de las fuerzas democráticas para ‘convalidar’ su show electoral”, posteó en Twitter Centro de Comunicación Nacional.

En otro tuit, señalaron que “desde el Gobierno Legítimo de Venezuela ratificamos que solo existe un @ADemocratica la que dirige @hramosallup, su fracción, dirigencia, militancia y simpatizantes en todo el país”.

En el comunicado, señalan que “el Gobierno Legítimo de la República Bolivariana de Venezuela desconoce, rechaza y condena enérgicamente la írrita sentencia emitida por el brazo judicial de la dictadura de Nicolás Maduro en el que pretenden arrebatar la dirección de Acción Democrática a un grupo de usurpadores miembros de la Operación Alacrán”.

Lea a continuación el resto del comunicado íntegro del Gobierno/AN:



Acción Democrática es un partido político histórico, constructor de la democracia venezolana que llegó a ser un ejemplo para toda la región. Manifestamos nuestro respaldo irrestricto a los militantes y simpatizantes de AD, encabezada únicamente por su Secretario General Henry Ramos Allup. Extendemos la solidaridad en nombre del Gobierno Legítimo a su bancada parlamentaria y a sus directivos en todo el país.

A Acción Democrática pretenden “cobrarle” el hecho de permanecer firmes y no vender sus principios y quedarse del lado del pueblo venezolano que hoy continúa luchando por su libertad. Recordamos en este momento a Andrés Eloy Blanco, cuando afirmó que “AD no es un partido creado por decreto. Somos la conciencia de un pueblo; y esa conciencia no será disuelta por decreto. La mística no sabe de decretos”.

La dictadura pretende avanzar en su proyecto de criminalización de la disidencia en Venezuela para sustituirla por una “oposición leal” a su plan totalitario. Ante ello, debemos prepararnos para responder con la contundencia necesaria en todos los niveles: en las calles de nuestro país, con una mayor presión internacional y con todas las acciones que sean necesarias para conformar un Gobierno de Emergencia Nacional que nos permita recuperar la estabilidad y democracia que anhela nuestro pueblo.

