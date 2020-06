El Gobierno/AN que lidera Juan Guaidó repudió este jueves los “ataques” de la “dictadura” de Nicolás Maduro contra el procurador opositor José Ignacio Hernández, y señalan que la acción es debido a que se “impidió que siguieran robando” a los venezolanos.

Lea a continuación el comunicado íntegro del Gobierno/AN:



El Gobierno Legítimo repudia las últimas mentiras de la vocera de la dictadura, Delcy Rodríguez, en las que descalifica la defensa de los activos de los venezolanos, particularmente contra el Procurador Especial José Ignacio Hernández. Quienes usurpan el poder reconocen con estos ataques que hemos sido exitosos logrando defender los bienes de nuestro país en el extranjero, hecho que no había ocurrido en los últimos veinte años.

Hoy, gracias a las gestiones de los funcionarios del Gobierno Legítimo, hemos sido capaces no solo de guardar la propiedad de nuestros activos en el exterior si no de revalorizar algunos de ellos. Los resultados son la mejor muestra de la gestión emprendida: Hoy Citgo sigue siendo de los venezolanos. Los bonistas que persiguen cobrar deudas ilegales, consecuencia de la nefasta gestión de activos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, no han podido acceder al control de estas propiedades porque se lo hemos impedido.

Justamente hoy, nuestro Embajador en Estados Unidos, Carlos Vecchio, reveló a la opinión pública el plan de la dictadura para liquidar Citgo en el año 2018 en una operación secreta, de espaldas a los venezolanos. Develamos también que la dictadura pagó más de $400 millones a la empresa Crystallex de manera opaca, llegando incluso plantear que el pago pudiera hacerse en efectivo.

La dictadura arremete hoy contra el actual Procurador especial José Ignacio Hernández, quien debido a las nuevas responsabilidades que asumirá dentro del Gobierno Legítimo, dejará la actual posición que detenta el próximo 30 de junio. Lo ataca en estos momentos para enlodar su gestión antes de su salida del cargo y simular una supuesta salida problemática, que no existe ni existirá, dado que el Gobierno legítimo está inmensamente agradecido por la labor del Procurador.

Lo que Delcy Rodríguez confesó hoy es que hemos sido exitosos en nuestra labor en defensa de nuestros activos pese a enfrentar a los mayores corruptos de la historia de este país. Nos comprometemos ante el pueblo de Venezuela a continuar ejerciendo con transparencia y firmeza esta labor, para garantizar que nuestros recursos no sigan siendo saqueados. Sin embargo, la única solución duradera en el tiempo para que nuestro país goce de estabilidad financiera, política y social sigue siendo la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que atienda la crisis y pueda llevarnos, mediante elecciones libres, a un sistema que respete los principios democráticos y las garantías para todos los actores que deseen invertir en nuestro país.