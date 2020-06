La diputada en el exilio Gaby Arellano (VP- Táchira) renunció este domingo en la noche a la militancia de Voluntad Popular. En una carta publicada en sus redes sociales, Arellano pidió a los dirigentes y militantes honestos del partido que “tomen el timón y rescaten las banderas” del partido.

Arellano dio otra razón para su renuncia. “Los partidos son necesarios para la democracia, pero para luchar contra el narcotráfico, principal financista de Maduro y sus aliados, he decidido seguir el consejo de una hermana colombiana que el exilio me regaló quien me dijo que primero están la patria y los principios, y luego el partido”.

A sus electores del circuito 2 del estado Táchira Arellano les envió este mensaje: «Uds. me eligieron con un fuerte mandato de derrocar al narcorégimen. Por lo tanto dejo bien claro a ustedes y al país que no participaré en fraudes electorales, ni acuerdos transnochados. Continuaré al lado del dolor de millones de desplazados forzosos que día a día llegan a Colombia. Continuaré denunciado y documentando la crisis migratoria más grande del mundo y las mafias que están en nuestra frontera”.