El diputado (exCopei) Franklyn Duarte aseguró este lunes que la Unión Europea lo sancionó por no «apoyar a un corrupto», refiriéndose a Juan Guaidó.



«La Unión Europea, me sanciona por no apoyar a un corrupto JG (Juan Guaidó). El 5 de enero tome mi decisión y no me arrepiento. El tiempo hablará. Mientras tanto, no me importan esas sanciones. Lo que quiero es luchar por mi país hasta lograr la libertad y la democracia», señaló Duarte en su Twitter.

En ese sentido, calificó como «irónico» que «por un lado tengo prohibición de salida del país, mi pasaporte vencido y el Gobierno no me permite renovar. Y por otra parte me sanciona la Unión Europea y los EEUU. Mi único interés es seguir trabajando por mi país».

«No tengo ningún interés de viajar por esos lados Europeos ni EEUU, así que me da igual. Mi único interés es seguir trabajando por la libertad y la democracia de mi país. Y que regresen los venezolanos que abandonaron el país por diferentes causas», reiteró el parlamentario.

También tildó de irónico que «los que promueven las sanciones son los mismos que se han hecho millonarios. ¿Dónde está la plata de la ayuda humanitaria? ¿Citgo? ¿Monómeros? Es por todo esto que decidimos apartarnos el 5 de enero de esa farsa».

#29jun La Unión Europea, me sanciona por no apoyar a un corrupto JG! El 5 de enero tome mi decisión y no me arrepiento. El tiempo hablará! Mientras tanto, no me importan esas sanciones, lo que quiero es luchar por mi país hasta lograr la libertad y la democracia. — Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) June 29, 2020

Que ironías! Por un lado tengo prohibición de salida del país, mi pasaporte vencido y el Gobierno no me permite renovar. Y por otra parte me sanciona la Unión Europea y los EEUU! Mi único interés es seguir trabajando por mi país! — Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) June 29, 2020

No tengo ningún interés de viajar por esos lados Europeos ni EEUU, así que me da igual. Mi único interés es seguir trabajando por la libertad y la democracia de mi país. Y que regresen los venezolanos que abandonaron el país por diferentes causas. — Franklyn Duarte (@FranklynDuarte_) June 29, 2020