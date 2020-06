El economista Francisco Rodríguez exigió este miércoles a Ricardo Villasmil, presidente de la junta ad hoc del BCV nombrada por la AN, que se retracte de las graves acusaciones en su contra, por referirse a Rodríguez como un «traidor a la patria».

Así lo dijo Rodríguez vía Twitter:

«El Presidente de la Junta Ad Hoc del BCV nombrada por la AN, Ricardo Villasmil, me acusa en esta entrevista de traición a la patria. Le solicito respetuosamente a Villasmil que retracte esta grave acusación que carece de fundamento alguno».

En entrevista concedida a Hispano Post, Villasmil acusó a Francisco Rodríguez de contribuir a la crisis económica al afirmar que el economista hizo «lobby del mundo» para que la Venezuela y Pdvsa «tuviesen más acceso a fuentes de endeudamiento».

Dijo que el BCV no está sentado sobre «toneladas de oro». «De repente alguien puede decir que el Banco Central está sentado sobre toneladas de oro y la gente está pasando trabajo. Esa puede ser una matriz de opinión que alguien puede lanzar, y más bien el BCV no tiene capacidad de ejecutar esos recursos. Podríamos como administración, si las condiciones estuviesen dadas, entrar en operaciones de endeudamiento, pero eso simplemente no se puede hacer en este momento. Fíjate el caso de Francisco Rodríguez».

«Francisco Rodríguez fue una de las personas que hizo todo el lobby del mundo para que tanto la República como Pdvsa tuviesen más acceso a fuentes de endeudamiento, alegando que Venezuela tenían mayor capacidad de emitir deuda. Que deberían comprar más bonos venezolanos. Para mí Francisco Rodríguez es corresponsable de que nosotros ahorita estemos sentados como una República quebrada, con deudas de más de 150.000 millones de dólares. Como copartícipe de ese masivo endeudamiento Francisco Rodríguez fue abogando para que Venezuela se endeudara».