El economista Francisco Rodríguez respondió este jueves a Ricardo Villasmil quien ayer dijo que Rodríguez contribuyó a que Venezuela esté quebrada. Dijo que Villasmil debería dejar de hablar como Diosdado Cabello y que debe explicar dónde están los 342 millones de dólares que -según Rodríguez- tiene la junta ad hoc del BCV, designada por la AN.

Al ser contactado por ND, dijo: «Mi única recomendación a Ricardo Villasmil es que deje de hablar como habla Diosdado Cabello. El país está cansado de políticos que buscan culpables para evadir sus responsabilidades. Mi consejo es que dedique su tiempo a explicarle al país qué se está haciendo con los 342 millones de dólares que transfirieron a una cuenta de la Reserva Federal administrada por la junta ad hoc del BCV que él preside».

«Que les explique a los trabajadores de la salud que hoy están poniendo a riesgo sus vidas para atender a los venezolanos por qué no han recibido los 100 dólares que se comprometieron a pagarles a partir de mayo. Que les explique a los migrantes venezolanos que no tienen donde dormir porque han sido expulsados de sus habitaciones en Bogotá, Guayaquil y Lima por qué el gobierno interino no tiene dinero para ayudarlos pero sí tiene recursos para cubrir los costos de los viajes de sus comitivas por el exterior. Los venezolanos se enfrentan hoy a la crisis económica más severa de la historia latinoamericana. Necesitan que las autoridades del gobierno legítimo estén abocadas al trabajo de solucionar sus problemas, no de buscar excusas y trasladar responsabilidades», agregó.

Rodríguez desestimó las acusaciones de Villasmil y las calificó de «inventos», a la vez que detalló la experiencia que tiene como economista. «Tengo una extensa carrera de investigación con más de 50 artículos académicos publicados en las áreas de desarrollo y estudios latinoamericanos. He sido Jefe de Investigación del Informe de Desarrollo Humano Global de la ONU y he dado clases en algunos de los departamentos de economía más reconocidos del mundo».

«Durante una parte de esa carrera me desempeñé como Economista Jefe de instituciones financieras reconocidas en EEUU y me correspondió analizar el estado de la economía venezolana para esas instituciones; mis trabajos siempre fueron explícitos en una conclusión simple: Venezuela podía evitar una debacle económica si llevaba a cabo las reformas económicas necesarias a tiempo. Por eso abogué por el levantamiento del control de cambios, la dolarización de la economía, la racionalización de los precios de la gasolina y el fin al financiamiento monetario del déficit. Lamento que Villasmil le dedique su tiempo a distorsionar ese record inventando cosas que yo nunca dije para evadir su responsabilidad de rendir cuentas ante el país por los recursos que maneja», sentenció.

Además, el PhD en Economía de la Universidad de Harvard, destacó que ha presentado evidencia sobre los activos venezolanos en el exterior cuya titularidad ha sido transferida al gobierno interino y exhortó a Villasmil a que ambos tengan una discusión seria al respecto.

«Si Villasmil difiere de mis cálculos, le invito a que tengamos una discusión seria y ponderada sobre este tema en el entorno y ambiente que le parezca más apropiado. Creo que esa discusión sería un insumo muy importante en el debate público sobre las acciones que se pueden desarrollar para ayudar a los venezolanos desde el gobierno legítimo. Le recuerdo a Villasmil que contra la opacidad y corrupción del régimen de Maduro, se debe gobernar con los ejemplos de la transparencia y la integridad».

En un tuit Francisco Rpdríguez exigió a Ricardo Villasmil que se retracte de sus señalamientos. «El Presidente de la Junta Ad Hoc del BCV nombrada por la AN, Ricardo Villasmil, me acusa en esta entrevista de traición a la patria. Le solicito respetuosamente a Villasmil que retracte esta grave acusación que carece de fundamento alguno».

En entrevista concedida a Hispano Post, Villasmil acusó a Francisco Rodríguez de contribuir a la crisis económica al afirmar que el economista hizo «lobby del mundo» para que la Venezuela y Pdvsa «tuviesen más acceso a fuentes de endeudamiento».

Dijo que el BCV no está sentado sobre «toneladas de oro». «De repente alguien puede decir que el Banco Central está sentado sobre toneladas de oro y la gente está pasando trabajo. Esa puede ser una matriz de opinión que alguien puede lanzar, y más bien el BCV no tiene capacidad de ejecutar esos recursos. Podríamos como administración, si las condiciones estuviesen dadas, entrar en operaciones de endeudamiento, pero eso simplemente no se puede hacer en este momento. Fíjate el caso de Francisco Rodríguez».

«Francisco Rodríguez fue una de las personas que hizo todo el lobby del mundo para que tanto la República como Pdvsa tuviesen más acceso a fuentes de endeudamiento, alegando que Venezuela tenían mayor capacidad de emitir deuda. Que deberían comprar más bonos venezolanos. Para mí Francisco Rodríguez es corresponsable de que nosotros ahorita estemos sentados como una República quebrada, con deudas de más de 150.000 millones de dólares. Como copartícipe de ese masivo endeudamiento Francisco Rodríguez fue abogando para que Venezuela se endeudara».