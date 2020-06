El economista Francisco Rodríguez afirma que, al momento de determinar responsabilidades, Hugo Chávez despilfarró la bonanza petrolera, Nicolás Maduro ha tenido un terrible manejo económico y Juan Guaidó tiene el deber de buscar soluciones para la crisis del país.



Reconoce a Juan Guaidó como presidente, pero sigue de cerca sus pasos y los de su equipo, porque piensa que en contra de la opacidad de Maduro hay que gobernar con transparencia e integridad. Las sanciones internacionales son uno de los temas en los que más insiste por considerarlas inefectivas, aunque sí apoya las sanciones personales.

Considera para La Gran Aldea que Juan Guaidó está «legítimamente ejerciendo la presidencia de la República, de acuerdo con Artículo 233 de la Constitución. Él es el presidente interino de Venezuela y Nicolás Maduro es un presidente de facto. Juan Guaidó es mi presidente, pero eso no significa que tengo que estar de acuerdo con todo lo que él hace».

Sobre su relación con Henri Falcón, expresa que esta es muy buena «y siento mucho respeto por el exgobernador Falcón, creo que pudo haber sido un gran presidente de la transición, pero no logramos convencer al país. Los únicos responsables somos nosotros, no hay ningún otro culpable. Pero también tenemos diferencias, una de ellas la Mesa de Diálogo Nacional, con la que no estoy de acuerdo porque faltan actores como Juan Guaidó, e incluso Estados Unidos. Pero más allá de eso, hay muchas coincidencias y la más importante es que ambos creemos que a Maduro lo podemos derrotar llevándolo al terreno electoral. También tenemos similitudes en cuanto a las sanciones económicas y petroleras al país, nos oponemos a ellas porque son inefectivas y han atornillado al oficialismo; a diferencia de las sanciones personales que sí apoyo totalmente».

En cuanto a su idea en pedirle a Citgo que le mande gasolina a Venezuela, argumenta que ya se materializó un acuerdo entre miembros del gobierno de Maduro y representantes de la Asamblea Nacional, «que, en consecuencia, son representantes del gobierno interino de Juan Guaidó, en función del covid-19. Ambas partes lo aceptaron. Yo lo que he dicho que se haga con Citgo y la gasolina es algo exactamente igual, un pacto político que incluya el levantamiento de las sanciones, tal como se hizo en el caso antes mencionado y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Sé que esto depende de Estados Unidos y entiendo que Washington tiene la palabra final, pero ellos ya han permitido más de 30 licencias (a las sanciones); y no creo que se vayan a oponer a una que autorice llevar gasolina a Venezuela, bajo la supervisión de organismos como Naciones Unidas. Pienso que no se van a negar, pero en caso de que me equivoque, bien vale la pena hacer el esfuerzo de intentar».

Pulse aquí para leer la información completa de La Gran Aldea