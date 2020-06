El diputado Manuel Teixeira (UNT-Miranda) aseveró este lunes que el esquema de flexibilización de la cuarenta es un modelo de “teoría matemática israelita” que no exime a los venezolanos del riesgo de contagio ante la pandemia del covid-19.

Después de tres meses el régimen ha decidido flexibilizar el aislamiento, «al inicio la gente se auto encerró por miedo y desconocimiento, después de ser decretada la cuarentena, hace algún tiempo la gente ha ido auto flexibilizando la cuarentena porque tiene necesidades, primero en materia del ser humano y sus necesidades de trabajar para buscar el sustento», señaló.

Teixeira manifestó que esta medida sólo completa la flexibilización que los venezolanos han ido tomando hace semanas de manera independiente.

«El modelo que están implantando es un modelo de teoría matemática irrealista, dónde son 5 días para hacer las actividades y 10 días para evaluar los resultados, si hay contagios o no porque estadísticamente en 10 días se pudiera ver resultado, en la medida que no haya contagios se va ir flexibilizando más», precisó.

El parlamentario destacó que a esta medida se suma la nueva implementación de distribución de la gasolina anunciada por el régimen, «evidentemente se está produciendo gasolina o llegó gasolina para surtir parte del parque automotor para que así ciertos comercios y sectores puedan trabajar y en vista de esto se flexibiliza por sectores».

En tal sentido, consideró que hay que estar alertas ante los posibles focos de brotes de la pandemia, «porque no ha sucedido nada diferente para pensar que estamos lejos del peligro, no hay tratamiento efectivo y no hay vacuna, por lo tanto seguimos corriendo riesgo en esta pandemia de carácter mundial», añadió.

El diputado finalizó haciendo un llamado a cuidar los protocolos para evitar el contagio, «al cuidado, al distanciamiento social efectivo, las medidas de limpieza personal y al llegar al hogar que es lo único que por hoy nos protege y nos separa un poco más».

Nota de prensa