El diputado en el exilio (Vente-Dtto. Capital) Richard Blanco señaló este lunes que quienes se presten para ir a unas elecciones sin las condiciones que garanticen unos comicios libres, deberán responder por sus actos al país.

«Nosotros no vamos a ir a ningún proceso electoral. El que lo haga, simple y llanamente asumirá la responsabilidad con el pueblo de Venezuela que ha vivido esta desgracia de tener a los terroristas, narcotraficantes y delincuentes dirigiendo los destinos de los venezolanos, aún desde el Palacio de Miraflores», expresó el diputado en un video difundido por sus redes sociales.

A juicio del parlamentario «tenemos que concentrarnos en el cese de la usurpación», antes de reiterar la solicitud hecha al presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, de activar el artículo 187 #11, para lograr una «coalición militar», que ayude a liberar al país.

«Les digo una vez más, que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia ilegal e incosntitucional dirigido por un narcotraficante, por un delincuenta, nosotros no podemos bajo ningún respecto ni siquiera leer un domumento írrito que el pueblo no está dispuesto a seguir soportando», precisó sobre la designación de los rectores del CNE por parte del poder Judicial, a pesar de lo establecido en la Carta Magna.

De igual manera pidió «dejar la fantasía de que vamos a poder con diálogos o conversaciones de los que uno a veces ni siquiera se entera».

Por esta razón insistió en que «hace falta la ayuda militar internacional, humanitaria», la cual «está contemplada en un sistema del que nosotros formamos parte que es el Tratado Interamericano de asistencia reciproca de la OEA».

Exhortó al resto del cuerpo parlamentario a aprobar, durante la sesión de este martes, el referido 187 #11, haciendo la salvedad de que si «no se discute la activación del TIAR, que estamos invocando el dia de hoy, que por lo menos se le de una explicación al pueblo de Venezuela».

Por útimo mandó a «quitarse la careta» al grupo de diputados que se dicen «opositores» y han pactado con la administración madurista.