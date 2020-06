El embajador/AN en España y segundo vicepresidente de AD, Antonio Ecarri, aseveró este martes que el “régimen” de Nicolás Maduro quiere que haya un solo partido para “implementar” el totalitarismo.

“Lo de ese TSJ no tiene ningún efecto, ni jurídico, ni político. No tiene efecto jurídico porque proviene la decisión de arrebatarles las siglas, las banderas, los inmuebles de AD a sus autoridades legítimas, y además lo hace un TSJ que fue declarado por la AN que fue electa por más de 15 millones de venezolanos, a la que en el año 2016 fue declarada ilegal e inconstitucional porque fue conformada contrario a la ley, es decir, la ley orgánica del TSJ establece unos lapsos para poder designar los magistrados y hacer las consultas pertinentes , y nada de eso se hizo, se saltó todo el procedimiento que establece la ley y designaron unos magistrados a dedo, quienes fueron desconocidos por la AN y por eso no hemos acatado ninguna de las decisiones que han tomado. Son el bufete de Miraflores. Me da vergüenza ver las sentencias que se producen ahí”, expresó Ecarri en una entrevista al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El diplomático opositor aseguró que el tema político “es más grave porque el régimen pretende que exista un solo partido político, la idea de la hegemonía, para poder implementar el totalitarismo, que no haya alterabilidad, que no haya alternativa democrática, y eternizarse en el poder. En Venezuela, como decía un humorista famoso, unos son vivos y otros más vivos, los venezolanos todos se dan cuenta, nadie se va a confundir, todo mundo sabe que si llegara a participar una organización que dice ser AD, la gente no va a votar por allí, y nos encargaremos de decir que eso es una farsa”.

“Lo que acaba de ocurrir es una cosa inaudita, irracional, un señor que ha pactado con el Gobierno para que le designen a su hermano como rector del CNE, bueno lo tuvimos que expulsar del partido, ahora un señor que ni siquiera es militante de partido y no se llevó a nadie de la organización. No hay un solo parlamentario de AD que lo respalde, tenemos 380 municipios políticos y no hay ninguno con él”, acotó.

Finalmente, Ecarri dijo que “el germen de ese régimen está ya carcomido y se va a desmoronar en cualquier momento. Su debilidad es que no cuenta con el respaldo de los venezolanos porque han destruido al país. Se debe mantener el camino de la presión nacional e internacional como lo estamos haciendo. El expresidente español Felipe González decía que si un mes antes de que cayera el muro de Berlín, alguien se le hubiera ocurrido decir que iba a caer, lo señalaban como loco o lo ponían preso, y sin embargo cayó. Se desmoronó el régimen soviético también, se ha caído en todas partes del mundo, más del 90% rechaza a ese régimen porque ha acabado con Venezuela”.

