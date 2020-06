El diputado Rosmit Mantilla renunció este lunes a Voluntad Popular. Agradeció por los 11 años en ese partido, pero «las diferencias en democracias son sanas».



A través de una carta señala que se despide «agradeciendo los valores y principios que depositó la organización en este servidor durante 11 años».

«Me despido lleno de gratitud por el inmenso apoyo durante mis años de cárcel, a los que sin duda pude sobrevivir con firmeza y sin doblegarme, gracias a la formación política que Voluntad Popular me legó. Los mismos principios por los cuales me aparto para que mi discrepancia de criterios no sea un obstáculo en la conquista de la libertad», argumenta el parlamentario.

Mantilla expresa que con dicho escrito «quiero dejar claro y ratificar que seguiré trabajando en el exilio junto a la legítima Asamblea Nacional y al Gobierno interino del hoy presidente Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela».

«Finalmente me despido fiel, claro y tranquilo con mi conciencia. Agradecido de construir durante 11 años la ruta para rescatar la libertad. Las diferencias en democracia son sanas y también transitorias. No tengo duda que nos volveremos a encontrar construyendo la Venezuela del futuro. La mejor Venezuela», concluyó su carta.

Mantilla renuncia a la tolda naranja un día después que la activista Ana Karina García lo hiciera, pese a que esta no ofreció sus motivos por ahora.