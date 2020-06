El diputado (ABP – Caracas) Richard Blanco reiteró este martes en la sesión virtual que “solos no podemos” atender a la diáspora venezolano, por lo que insistió en solicitar apoyo internacional para la salida de Nicolás Maduro.

En su intervención el diputado hizo nuevamente un llamado de atención a la Junta Directiva y a los diputados de la legítima AN, destacando que, “hay que salir de Nicolás Maduro, por traidor a la patria, narcotraficante, asesino y violador de los derechos humanos. Creer que solos podemos es una gran ilusión, es cómo vivir en la isla de la fantasía”, enfatizó.

También agregó que ya no puede esperarse más, “que no seamos culpables de perder la patria y que actuemos en consecuencia. Si existen aún alacranes les juro que yo mismo los voy a exponer con nombre y apellido para que cumplan sus tropelías junto a los dictadores que han golpeado al noble pueblo de Venezuela. Ya es hora, no esperemos ni un minuto más para solicitar a los más de 55 países que nos apoyan, una actuación militar y salir de esta empresa criminal que quiere atornillarse en nuestro país», apuntó.

Concluyó indicando que no participarán en ningún proceso electoral, hasta que Maduro abandone Miraflores y cumpla con cárcel “los delitos cometidos”.

Nota de prensa