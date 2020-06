El diputado Goyo Noriega (ExVP – Sucre) denunció este lunes que supuestamente según fuentes de inteligencia “atentarían” contra su vida y reiteró que “desean un infierno desatado” en la nación.

“Fuentes de inteligencia me confirman que intentarán atentar contra mi vida, en la política no hay ganadores ni perdedores y las diferencias se defienden con ideas no desapareciendo a los adversarios, eso además de cobarde es ruin, desean un infierno desatado en Venezuela”, afirmó Noriega vía Twitter.

En otra publicación, el ex integrante de Voluntad Popular sostuvo que “no comparto las posturas de muchos de mis iguales de otros partidos pero la vida es un derecho que nadie nos puede robar por eso alerto de las intenciones de estos grupos nefastos de atentar también contra el Gobernador de Sucre @EdwinRojasM y el Alcalde de Cumaná @lossifontes”.

El pasado 19 de junio, Noriega y la diputada Lucila Pacheco (ExVP-Zulia) informaron que asistieron al TSJ/ANC para que se les restituyan sus derechos como militantes y que sea designada una junta ad hoc.

“Esta mañana estuvimos en el TSJ pedimos premura para que nos restituyan nuestros derechos como militantes de Voluntad Popular. Junto a José Goyo Noriega y Alexander Vívenes, pedimos decisión”, posteó en Twitter en esa oportunidad.

Recordó esa vez que ambos acudieron en enero ante el TSJ/ANC “solicitando se nos restituyesen nuestros derechos como militantes de VP, que nos fueron violentados sin derecho a la defensa ni al debido proceso”.

